Atlético Madrid niet bezorgd om geheime clausule in contract Luis Suárez

Dinsdag, 16 februari 2021 om 17:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:04

Het contract van Luis Suárez bij Atlético Madrid bevat een 'geheime clausule' die de aanvaller in staat stelt om na dit seizoen transfervrij te vertrekken, zo meldt Marca. De huidige topscorer van LaLiga tekende op 23 september 2020 weliswaar voor twee seizoenen in het Wanda Metropolitano, maar kan desondanks besluiten om tussentijds te verkassen. De sportkrant verzekert echter dat Suárez niet de intentie heeft om gebruik te maken van de clausule.

In het contract van de 34-jarige spits zijn meerdere clausules opgenomen, waaronder potentiële bonussen: vorige week maanden streek hij nog een miljoen euro op, door zijn vijftiende competitiedoelpunt van het seizoen te maken. Hij scoorde tweemaal tegen Celta de Vigo (2-2) en staat daardoor op zestien treffers in LaLiga. Als hij erin slaagt om zijn totaal op te voeren naar twintig goals, volgt nog eens een miljoen euro. Daarnaast zou dus een clausule zijn opgenomen die bepaalt dat Suárez het recht heeft om transfervrij te vertrekken na het huidige seizoen.

De Uruguayaan is echter gelukkig bij Atlético en daarom maakt de club zich geen zorgen om de clausule. Hij is dit seizoen de grote sterspeler van Atlético en scoorde deze jaargang zelfs vaker dan Lionel Messi (zestien om vijftien goals). Mede door zijn doeltreffendheid is Atlético goed op weg om kampioen van Spanje te worden. De club heeft vijf punten meer én twee wedstrijden minder gespeeld dan nummer twee Real Madrid. Nummer drie Barcelona heeft één wedstrijd meer afgewerkt dan Atlético en heeft acht punten achterstand op de koploper.