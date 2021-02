Waarom de scouts van Ajax en AZ naar deze ‘onontdekte parel’ kijken

Woensdag, 17 februari 2021 om 00:30 • Yanick Vos • Laatste update: 18:03

Ahmed Touba heeft zich in de kijker van AZ en Ajax gespeeld, zo onthulde Hans Kraay junior deze week bij Veronica Inside. Belgische media maakten afgelopen weekend al melding van vermeende interesse vanuit Amsterdam in de centrumverdediger, die dit seizoen grote indruk maakt in het shirt van RKC Waalwijk. Wie is deze geboren Fransman met Belgische nationaliteit én Algerijnse roots, en over welke kwaliteiten beschikt hij waardoor Ajax en AZ zo geïnteresseerd in hem zijn?

“Ik heb hem een keer of zes negentig minuten lang zien spelen”, zei Kraay maandagavond tijdens het voetbalpraatprogramma. “Ajax en AZ hebben nu volle bak scouts op hem gezet. Beide clubs zijn heel geïnteresseerd.” Volgens de analist wordt de 22-jarige verdediger wekelijks gevolgd door de scouts van Ajax en AZ. “En Feyenoord zou hem heel snel moeten vastleggen”, benadrukte Kraay junior, die insinueerde dat Touba een goede vervanger van Marcos Senesi zou zijn. “Hij is goed in de lucht en verder heeft hij een goede snelheid en een heerlijke sliding. Hij glijdt op zijn rechterzij en gooit zijn been eromheen. Hij maakt geen overtredingen, heeft een goede inspeelpass”, zei hij over de kwaliteiten van Touba, dit seizoen goed voor een passnauwkeurigheid van 81 procent.

De lofzang van Kraay junior komt niet uit te lucht vallen. Touba is bezig aan een sterk seizoen in dienst van RKC, de club die hem afgelopen zomer voor een onbekend maar naar verluidt laag bedrag overnam van Club Brugge. De Belgisch jeugdinternational slaagde er niet in om door te breken bij de Belgische topclub. Na verhuurperiodes bij OH Leuven en het Bulgaarse PFC Beroe Stara Zagora liet Club Brugge hem naar Waalwijk vertrekken, waar hij een driejarig contract ondertekende. In Noord-Brabant wist Touba zijn trainer Fred Grim snel te overtuigen van zijn kwaliteiten. Hij speelde zich direct in de basis en is inmiddels uitgegroeid tot een van de dragende krachten van de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

Touba kwam in dienst van RKC tot dusver 21 competitiewedstrijden in actie en was daarin 3 keer trefzeker. Afgelopen weekend maakte hij zijn belangrijkste doelpunt voor de Waalwijkers. Op eigen veld was RKC vrijdagavond de gehele wedstrijd de bovenliggende partij tegen FC Emmen, maar wist het ondanks een groot aantal kansen niet te scoren. In de negentigste minuut kreeg Touba een afgeslagen bal voor zijn voeten en met zijn goede linkerbeen knalde hij de winnende tegen de touwen. Een week eerder was hij al trefzeker tegen PEC Zwolle en bezorgde hij zijn ploeg daarmee een punt (1-1). Hij kwam zodoende voor het tweede opeenvolgende Eredivisie-duel tot scoren en werd de vierde RKC-verdediger met die prestatie in deze eeuw, na David Nascimento (2001), Stephan Keller (2005) en Melle Meulensteen (2019).

De linkspoot wordt niet alleen vanwege zijn doelpunten gevolgd door de scouts van de Nederlandse topclubs. Hij valt in dienst van RKC vanwege verschillende factoren op. Touba heeft een belangrijke rol in de opbouw van het team van Grim. Hij is comfortabel aan de bal en dat is terug te zien in zijn statistieken. In de opbouw heeft hij een sleutelpositie en daarbij legt hij ook veel meters af met de bal aan de voet: 4654. Alleen Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer liep dit seizoen meer meters met de bal aan de voet in de Eredivisie (5560 meter). Daarmee blijft Touba in de Nederlandse competitie onder meer spelers als Teun Koopmeiners (4644 meter), Daley Blind (4541), Ryan Gravenberch (4539) en Oussama Tanane (4409) voor. Een opvallende statistiek, daar de genoemde spelers spelen bij clubs die dit seizoen vaak beter zijn dan de tegenstander en meer de bal hebben, terwijl RKC in een degradatiestrijd verwikkeld is. Qua tackles is het echter minder indrukwekkend dan Kraay junior doet voorstellen. Touba zette 23 tackles in en daarvan waren er 12 geslaagd; daarmee is hij niet in de top 100 te vinden in de Eredivisie (127ste plaats).

Kraay junior noemde Touba een kopsterke verdediger en kijkend naar de statistieken van Opta is dat terecht. De RKC’er behoort tot de top drie van spelers in de Eredivisie met de meeste gewonnen kopduels. Dit seizoen wonnen alleen sc Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz (77) en PSV-verdediger Olivier Boscagli (67) meer kopduels dan Touba (65). Daarmee blijft hij onder meer de dit seizoen veelvuldig geprezen Danilho Doekhi van Vitesse (62) en PSV-captain Denzel Dumfries (51) voor. Touba is bovendien de verdediger met de meest gewonnen duels van alle spelers uit de RKC-selectie: 124. Met dat aantal staat hij op de achtste plaats van alle verdedigers in de Eredivisie. Kijkend naar zijn aantal intercepties (45) is hij samen met Bochniewicz terug te vinden op de gedeelde zevende plaats van alle Eredivisie-spelers. Het zijn indrukwekkende statistieken voor een verdediger die met zijn ploeg strijd tegen degradatie.

Met een contract tot medio 2023 heeft RKC komende zomer een uitstekende onderhandelingspositie. Kraay junior verwacht dat Touba voor anderhalf miljoen euro is op te halen in Waalwijk. Of dat bedrag hoog genoeg is valt te bezien. Als RKC zich weet te handhaven zal het hem niet zonder slag of stoot willen laten gaan, al lijkt het ondenkbaar dat de club niet aan een transfer meewerkt als hij de kans krijgt om naar AZ of Ajax te gaan. Kijkend naar de situatie bij beide topclubs dan lijkt een verhuizing naar Alkmaar op het eerste oog reëler dan een transfer naar Ajax. De Amsterdammers beschikken met Daley Blind al over een linkspoot centraal in de achterhoede, terwijl Lisandro Martínez ook op die positie uit de voeten kan. Bij AZ, waar RKC-trainer Fred Grim een van de kandidaten zou zijn om na dit seizoen Pascal Jansen op te volgen, is een linksbenige centrumverdediger meer dan welkom. De 29-jarige Bruno Martins Indi is de enige linksbenige centrumverdediger in de AZ-selectie, waardoor het ook dit seizoen al meer dan eens is voorgekomen dat aanvoerder annex middenvelder Teun Koopmeiners werd teruggehaald naar de achterhoede. Bovendien keert huurling Martins Indi na dit seizoen weer terug naar Stoke City.

Ajax, AZ, Feyenoord of toch misschien een andere club; opnieuw lijkt RKC een springplank te zijn voor talentvolle spelers richting de top. De weg die Touba bewandelt toont gelijkenissen met die van Hannes Delcroix. De 21-jarige mandekker genoot zijn opleiding bij Anderlecht, maar slaagde er daar niet in om door te breken. Hij werd verhuurd aan RKC Waalwijk en ontwikkelde zich stormachtig in de Eredivisie. Anderlecht haalde hem terug en zijn ontwikkeling duurde voort. Delcroix mag zich basisspeler noemen onder Vincent Kompany en maakte vorig jaar zijn debuut in de nationale ploeg van België. Bondscoach Roberto Martínez zou volgens Belgische media Touba inmiddels ook in het vizier hebben. Niet alleen Delcroix ontwikkelde zich als linksbenige centrumverdediger in Waalwijk, om uiteindelijk bij de top terecht te komen. Spelers als Khalid Boulahrouz, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen gingen hem voor.

Ondanks dat Touba dit seizoen een sterke ontwikkeling laat zien, ging de speler die door Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal de ‘onontdekte parel uit het rechterrijtje’ werd genoemd, al een paar keer in de fout. Zo leed hij in de wedstrijden tegen PSV en FC Groningen met slordig balverlies een tegendoelpunt in. “Als je geen risico’s neemt, val je ook niet op”, zei hij vorige maand daarover in het Brabants Dagblad. “Als het goed gaat, is iedereen positief. Verlies je een keer de bal, dan spreken ze er schande van. Ik snap dat de punten belangrijk zijn voor RKC. Maar dit is mijn manier van voetballen. De club houdt ervan, de coach ook. De trainer zegt: ‘Gewoon doorgaan, alle spelers maken fouten.’ Hij is zelf keeper geweest, zal ook wel eens fouten hebben gemaakt. Hij weet hoe je daarmee om moet gaan. Je moet alleen niet blijven hangen in zo’n fout, sterk zijn in je hoofd. Ja, dat ben ik wel na een jaar in Bulgarije geleefd te hebben in mijn eentje."