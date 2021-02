TOTO's tips: PSV en Ajax op jacht naar de volgende ronde in Europa League

Woensdag, 17 februari 2021 om 18:30 • Stefan Coerts • Laatste update: 17:13

PSV en Ajax vervolgen donderdag hun Europese avontuur met uitwedstrijden tegen respectievelijk Olympiacos en Lille OSC. De Eindhovenaren werden eerste in een Europa League-poule met Granada, PAOK Saloniki en Omonia Nicosia; tegenstander Olympiacos werd derde in een Champions League-groep met Manchester City, FC Porto en Olympique Marseille. Ajax greep in het kampioenenbal naast een ticket voor de volgende ronde. De Amsterdammers werden derde achter Liverpool en Atalanta en eindigden daarmee boven FC Midtjylland. Zij treffen de nummer twee uit de Europa League-poule met AC Milan, Sparta Praag en Celtic. Het beloven twee spannende affiches te worden. Samen met TOTO blikken wij vooruit op deze twee duels!

PSV en Olympiacos kwamen nog nooit eerder tegen elkaar in actie in een officieel duel. De Grieken ontvingen vijf keer eerder een Nederlandse opponent in een Europees hoofdtoernooi. In al die thuisontmoetingen zijn zij nog ongeslagen (vier zeges, één gelijkspel). Olympiacos wist in vier van die duels de nul te houden. De laatste Nederlandse ploeg die op bezoek ging bij Olympiacos was AZ in 2009: de Alkmaarders verloren toen met 1-0. De enige keer dat een Nederlands team tot scoren kwam op bezoek bij de Grieken was in november 1986: Ajax noteerde toen een 1-1 gelijkspel. Een treffer moet er voor PSV gezien de huidige reeks van de Eindhovenaren wel inzitten. PSV kwam in elk van de laatste 38 wedstrijden in alle competities steeds minimaal één keer tot scoren; slechts drie keer noteerde de ploeg een langere reeks (40 in 1975, 39 in 1998 en 42 in 1999).

Komt PSV ook op bezoek in Griekenland tot een treffer? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de Eindhovenaren!

Roger Schmidt is de laatste weken vaak onderwerp van gesprek. Zijn keuzes binnen en buiten de lijnen kunnen op veel kritiek rekenen. De Europese prestaties van Schmidt zijn voorlopig desondanks uitstekend te noemen. De trainer won zeventig procent van zijn wedstrijden in de Europa League (veertien zeges, twee remises, vier nederlagen), het op twee na hoogste percentage van alle trainers met minimaal twintig Europa League-duels achter hun naam, na Diego Simeone (81 procent) en Maurizio Sarri (76 procent). Onder zijn leiding noteerde PSV de eerste Europese overwintering in vijf jaar, toen de ploeg uit de lichtstad in het seizoen 2015/16 het tot de laatste zestien van de Champions League schopte. Op Europees vlak weten de Duitsers dus zeker van wanten.

Wint PSV onder Schmidt opnieuw een Europees duel? Check hier de quotering voor een zege!

Dan Ajax. De Amsterdammers treffen met Lille een bekende van vorig seizoen, toen de ploegen elkaar twee keer troffen in de groepsfase van de Champions League: Ajax won die twee duels (3-0 in eigen huis, 2-0 op bezoek in Frankrijk). Thuis waren Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico trefzeker voor de ploeg van Erik ten Hag. In Frankrijk tekenden Hakim Ziyech en opnieuw Promes voor de doelpunten. Het grootste gedeelte van de ploeg die tot twee keer toe te sterk was voor Lille is nog intact, dus lijken de Amsterdammers op voorhand licht favoriet in deze ontmoeting. Kunnen zij Lille opnieuw verslaan?

Weet Ajax van Lille te winnen? Check hier de quotering voor een zege van de Amsterdammers!

De kwestie-Sébastien Haller kan natuurlijk niet onbesproken blijven in een voorbeschouwing op het duel met Lille. Door het ontbreken van 'een vinkje' is de Franse spits niet speelgerechtigd in Europa en gezien zijn cijfers is dat een pijnlijk gemis voor de Amsterdammers. Haller was in zijn eerste negen wedstrijden voor zijn nieuwe club goed voor vijf goals en vijf assists en kan ook in Europa uitstekende statistieken overleggen. Haller was in het seizoen 2018/19 direct betrokken bij acht doelpunten in de Europa League (vijf goals, drie assists in dienst van Eintracht Frankfurt), en hij verloor niet één keer in die competitie dat seizoen (acht zeges, twee remises). Het is voor Ten Hag, die eindelijk zijn vaste spits gevonden had, dus weer puzzelen geblazen. Kiest hij voor de 'Dusan Tadic-variant', of geeft hij het vertrouwen aan de jonge Lassina Traoré?

Welke speler zet Ten Hag komende donderdag in de spits? Check hier de quotering voor een doelpunt van Tadic of een treffer van Traoré.

Let op: speel bewust, 18+