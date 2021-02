Lesly de Sa duikt op in Bulgarije: ‘Ik voelde dat God nog een plan had voor mij’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 15:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 15:45

Lesly de Sa heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Tsarsko Selo Sofia uit Bulgarije. De rappe linksbuiten was clubloos sinds hij vorig jaar zomer afzwaaide bij het Zweedse Eskilstuna en hield zijn conditie de afgelopen maanden op peil bij Telstar. “Het is heel lekker dat ik nu weer minuten kan gaan maken”, jubelt De Sa in gesprek met Voetbalzone.

De voormalig speler van Ajax, Go Ahead Eagles, Willem II, Slovan Bratislava, TOP Oss en Eskilstuna trainde de afgelopen weken al mee bij de Bulgaarse nummer 9 en merkte aan zichzelf dat hij steeds enthousiaster werd. “Ik ben heel goed opgevangen en zag de ploeg afgelopen weekend een prima niveau halen tegen CSKA 1948 (2-1 verlies, red.). Volgens de trainer kan ik het team verder helpen, dus ik heb er zin in”, aldus De Sa, die op Instagram onder meer wordt gefeliciteerd door oud-ploeggenoten Frenkie de Jong, Elton Acolatse en Pele van Anholt,

Ook hielp het voor De Sa mee dat hij met Luis Pedro en Dylan Mertens twee Nederlanders treft. “Zij hebben me ook goede verhalen verteld en het is fijn om af en toe in je eigen taal te kunnen praten. Ze hebben me allebei gezegd dat ik hier veel minuten kan maken en dat is sowieso mijn doel”, aldus De Sa. Hij kan nog tien reguliere wedstrijden meepakken, plus play-offs. “Ook de nummer tien kan hier meestrijden om voorronde Europa League, dus wie weet hoe mooi het wordt.”

Voorlopig durft hij echter nog niet zo groot te dromen. “Ik ben allang blij dat ik weer gewoon wedstrijden kan spelen. Als je geen club hebt, spookt het natuurlijk wel eens door je hoofd dat je dat gevoel misschien wel nooit meer gaat ervaren.” Zijn geloof hield hem echter overeind. “Ik voelde altijd dat God nog een plan met mij had en ik ben blij dat nu duidelijk is waar ik me de komende tijd op kan storten. Sofia is een topstad, dus ik heb helemaal niets te klagen.”

Bij Slovan Bratislava maakte De Sa al van dichtbij mee hoe anders de cultuur in het Oostblok is. “In Slowakije heb ik ontzettend veel geleerd. Hoe je jezelf staande houdt in het buitenland en hoe de mensen hier denken. Dat neem ik nu allemaal met mij mee. Net als de lessen uit Zweden en Nederland natuurlijk. Voorlopig vermaak ik me uitstekend in het buitenland, dus ik weet niet of ik ooit nog bij een Nederlandse club teken. Ik sta er uiteraard wel voor open, maar eerst wil ik er alles uithalen in Bulgarije.”