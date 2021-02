‘Vaccinatiekampioen’ doet voorstel om CL, EL én EK te organiseren

Israël heeft een voorstel gedaan bij de UEFA om bij te dragen aan de organisatie van de lopende seizoenen in de Champions League en de Europa League, plus het EK van komende zomer. Het land is bezig met een snelle vaccinatiecampagne tegen het coronavirus en acht zichzelf daarom geschikt om een bijdrage te leveren. De UEFA is voorlopig niet van plan om af te wijken van de huidige planning, maar voorzitter Aleksander Ceferin zou wel hebben beloofd om naar het voorstel te kijken.

In Israël is inmiddels 42,4 procent van de bevolking al een eerste dosis van het vaccin gekregen en 27,5 procent een tweede dosis. Van alle ouderen is circa tachtig procent gevaccineerd en dat heeft een duidelijke invloed op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in die groep. De voetbalbond van Israël heeft drie stadions ter gebruik aangeboden bij de UEFA om het EK plus de slotfase van de Champions League en de Europa League te organiseren, omdat er dan publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn.

Het gaat om het Teddy Stadion in Jeruzalem met een capaciteit van 34.000 man, het Sammy Ofer Stadion in Haifa (31.000) en het Bloomfield Stadion in Tel Aviv (29.000). Het is onbekend vanaf welke ronde Israël de Champions League en de Europa League zou willen organiseren. De UEFA is voorlopig van plan om de toernooien zoals gepland te laten plaatsvinden, al zorgen reisrestricties voor clubs uit Engelse landen nu al voor problemen: in de Champions League en Europa League zijn al diverse wedstrijden verplaatst.

In de achtste finale van de Champions League vinden de wedstrijden Borussia Mönchengladbach - Manchester City (Boedapest), Atlético Madrid - Chelsea (Boekarest) en RB Leipzig - Liverpool (Boedapest) plaats in een andere stad dan gepland, terwijl het in de Europa League gaat om Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur (Boedapest), Real Sociedad - Manchester United (Turijn) en Benfica - Arsenal (Rome).

De UEFA wil het EK, dat eigenlijk vorig jaar moest plaatsvinden, in twaalf landen organiseren. Geen van de twaalf geselecteerde speelsteden ligt in Israël, maar het land toont zich wel bereid om mee te helpen met de organisatie. "We hebben bij de UEFA aangeboden om te helpen op welke manier dan ook", geeft een woordvoerder van de nationale voetbalbond aan. "We hopen voor alle organiserende landen van het EK, de nationale teams en de clubs, dat het niet nodig zal zijn." De organiserende landen van het EK hebben tot april de tijd om aan de UEFA een plan te presenteren om supporters te kunnen verwelkomen tijdens het toernooi.