Rummenigge: ‘Ik kan Messi alleen maar complimenteren dat hij hierin is geslaagd’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

Karl-Heinz Rummenigge heeft in gesprek met de Corriere dello Sport gereageerd op het astronomische bedrag dat Lionel Messi de afgelopen jaren heeft verdiend bij Barcelona. De voorzitter van Bayern München complimenteert de Argentijnse superster, die in vier jaar tijd 555.247.619 euro opstreek bij de Catalaanse grootmacht. Het megacontract kwam twee weken geleden op straat te liggen toen El Mundo er groot over publiceerde op de voorpagina.

“Wat ik dacht toen ik Messi’s salaris las? Ik moest lachen”, vertelt Rummenigge. “Ik kan hem alleen maar complimenteren dat hij erin is geslaagd om tot dit contract te komen.” Rummenigge maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken in de voetballerij en verwijst daarbij naar het Bosman-arrest. Het Bosman-arrest werd in 1995 uitgesproken door het Europese Hof van Justitie, toen voetballer Jean-Marc Bosman zijn vrijheid eiste en het daarmee mogelijk maakte dat clubs spelers transfervrij konden overnemen. De hoogste rechter gaf Bosman uiteindelijk na vijf jaar gelijk, waardoor zijn contract bij Standard Luik werd stopgezet.

Volgens Rummenigge is dat het begin geweest van een opmerkelijke revolutie binnen de voetballerij, waarbij club astronomische bedragen voor spelers zijn gaan betalen. “De problemen begonnen met het Bosman-arrest. In de afgelopen tien jaar hebben we het allemaal mis gehad, want we hebben steeds meer uitgegeven aan spelers en makelaars. De pandemie heeft aangetoond dat we ons moeten terugtrekken en terug moeten keren naar een rationeler model. Misschien is dit het juiste moment om de fouten van de afgelopen jaren recht te zetten.”

Rummenigge is bezig aan zijn laatste termijn als voorzitter van Bayern. "Aan het eind van het jaar ga ik met pensioen. In Milaan heb ik geleerd dat je vandaag moet leven, morgen zien we wel." De oud-voetballer droeg als speler tussen 1984 en 1987 het shirt van Internazionale. "Ik weet nog niet wat ik straks ga doen. Misschien heb ik wel een pauze nodig." Op de vraag of Rummenigge zichzelf ooit als bestuurder bij Juventus ziet, is hij stellig. "Mijn filosofie is dat als je voor Inter hebt gespeeld, het onmogelijk is om naar Juventus te gaan."