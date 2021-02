PSV treft tegenstander met twee gezichten: ‘Hij is echt een sensatie’

Woensdag, 17 februari 2021

PSV neemt het donderdag in de zestiende finale op Griekse bodem op tegen Olympiacos, maar wat weten we eigenlijk van deze ploeg? Bart Schenkeveld bracht de regerend kampioen van Griekenland zondag de eerste competitienederlaag van het seizoen toe met zijn club Panathinaikos. Op verzoek van Voetbalzone gaat hij nader in op de speelstijl, terwijl ook drie Griekse kenners hun licht laten schijnen op het naderende tweeluik in de Europa League.

“Pff, ja. Olympiacos steekt er hier inderdaad een aardig stukje bovenuit”, verzucht Schenkeveld, die met Panathinaikos de vijfde plek bezet in de Griekse Super League. “Ze zijn gewoon heel constant en hebben een volwassen ploeg met veel fysieke kwaliteiten en kopkracht. Tel erbij op dat ze in Griekenland ontzettend makkelijk scoren en achterin nauwelijks goals tegen krijgen... Dan weet je waarom ze kampioen worden”, prijst de centrale verdediger, die zondag desondanks met 2-1 winst van het veld stapte tegen de Europese tegenstander van PSV.

Olympiacos liet drie vaste waarden buiten de basis, maar bracht spelmaker Mathieu Valbuena na rust binnen de lijnen en ook spits Youssef El-Arabi viel in om nog iets aan de achterstand te doen. “Hij maakte uiteindelijk ook nog een lelijke goal uit een corner. Dan komen twee van die verdedigers van twee meter twintig mee naar voren en krijgt hij die bal via de paal voor z’n voeten”, memoreert Schenkeveld. “Ik overdrijf natuurlijk, maar ze hebben heel veel lengte in de ploeg en El-Arabi is een gehaaide spits. Daar zal PSV voor op moeten passen”, waarschuwt de verdediger, die zag hoe zijn eigen ploeg zondag succes had door de opbouwers van Olympiacos vroeg onder druk te zetten.





Dat is de regerend Grieks kampioen niet gewend in de eigen competitie, concludeert ook George Tsitsonis. Hij is als freelance journalist verbonden aan onder meer Fifa Magazine en FourFourTwo. De kenner van de Super League vult aan dat Olympiacos eigenlijk twee gezichten heeft. “In Griekenland zijn ze het als topclub gewend om tegen gesloten om tegen gesloten defensies te spelen, terwijl ze in Europa het liefst zelf vanuit de loopgraven aast op counters. Op die manier hebben ze Arsenal vorig jaar ook verslagen in de knock-outfase en tegen Wolverhampton Wanderers hadden ze in de achtste finale misschien wel meer verdiend dan ze kregen”, analyseert hij.

De Portugese trainer Pedro Martins speelt het liefst in een 4-2-3-1-formatie, maar kiest er soms ook voor om met twee aanvallers te spelen. “In Europa stelt hij vaak een extra controleur op, waardoor het een soort 4-4-2 wordt”, legt Tsitsonis uit. De journalist wijst naar Kostas Fortounis als gevaarlijkste speler, terwijl ook de ervaren Mathieu Valbuena voor veel reuring zorgt. Schenkeveld noemt de 36-jarige Fransman zelfs de regisseur van het elftal en adviseert PSV om hem zo veel mogelijk de pas af te snijden. “Fortounis is een ouderwetse spelmaker, met een goed neusje voor de goal. Daarmee compenseert hij zijn gebrek aan snelheid”, meent Tsitsonis. “Valbuena is daarnaast echt een sensatie gebleken sinds hij vorig jaar naar Griekenland kwam. Hij is de leider van het elftal en door zijn vele assists is hij uitgegroeid tot symbool van de recente successen.”

Olympiacos werd vorig seizoen na drie jaar droogte ongeslagen kampioen in Griekenland en staat nu ondanks de nederlaag van afgelopen weekend weer een straatlengte voor in de Super League. Dit ondanks dat men in de transferperiodes redelijk wat belangrijke spelers zag vertrekken. Kostas Tsimikas werd opgepikt door Liverpool en ook de andere back, Omar Elabdellaoui, is weg. Hij speelt nu in Turkije, terwijl middenvelder Guilherme naar Qatar is verhuisd. “Het vertrek van de Braziliaan is opgevangen door Valbuena, maar José Holebas en Rafinha brengen op de wingbacks nog niet wat hun voorgangers lieten zien”, aldus Tsitsonis, die bijval vindt bij Aristidis Bouloubassis.

Olympiacos schakelde Arsenal vorig seizoen uit bij de laatste 32 en ging een ronde later nipt ten onder tegen Wolverhampton Wanderers.

Hij neemt met Gate 7 bijna dagelijks podcasts op over het reilen en zeilen van Olympiacos en noemt de vleugelverdedigers de achilleshiel van het elftal. “Ik houd mijn hart vast als ik bedenk dat de beste spelers van PSV juist hun directe tegenstanders gaan worden. Met Kenny Lala heeft de club er weliswaar een degelijke rechtsachter bij, maar het blijft spannend”, verwachten Bouloubassis en zijn collega Lambros Syrmos, die aangeeft dat hij Olympiacos net als andere Griekse media als lichte favoriet ziet voor het tweeluik. “Met alle respect voor de talenten van PSV, maar in Griekenland zien we hen als een ploeg die te doen moet zijn voor de Erythrolefki (de roodwitten, red.).”

Syrmos noemt het surplus aan ervaring aan Griekse zijde een belangrijk voordeel, terwijl ook het mindere zelfvertrouwen bij PSV volgens hem een rol kan spelen. Zijn collega Bouloubassis werpt tegen dat PSV zich juist extra zal willen bewijzen na de recente bekeruitschakeling en de opgelopen achterstand in de titelrace met Ajax. “PSV zal het ons dus heel moeilijk gaan maken, maar het is de vraag hoe zij zich gaan wapenen tegen de standaardsituaties van Olympiacos. Dat is echt een wapen, want Valbuena weet de lange mannen als Sokratis Papastathopoulos, Rúben Semedo en Fortounis vaak moeiteloos te vinden.”

Routinier Youssef El-Arabi was dit seizoen al goed voor 17 goals in 20 wedstrijden.

Tsitsonis wijst tot slot nog op spits Youssef El-Arabi, die als invaller dit seizoen al meerdere keren voor de ommekeer wist te zorgen en na twintig competitiewedstrijden al zeventien treffers kon noteren. “Gemiddeld scoort hij elke 86 minuten, dus is hij met zijn 34 jaren nog steeds een soort joker van de ploeg. Al kan je dat ook zeggen over doelman José Sa. Hij heeft zijn zaakjes achterin eigenlijk altijd op orde en staat terecht in de belangstelling van veel Europese clubs”, meent de journalist, die geen uitspraak wil doen over de uitkomst van het naderende tweeluik. “Beide ploegen hebben spelers die een wedstrijd kunnen beslissen, dus het wordt spannend.”

Syrmos en Bouloubassis verwachten zoals gezegd een positief resultaat voor Olympiacos, maar zien tegelijkertijd een mogelijk struikelblok voor hun Griekse favorieten. “Martins wisselt eigenlijk veel te weinig, waardoor het risico van oververmoeidheid op de loer ligt. Als ik dan hoor dat Roger Schmidt bij PSV juist het hele seizoen haast obsessief bezig is om te rouleren, ben ik daar best jaloers op”, aldus Syrmos. “Sowieso kijk ik met bewondering naar de Nederlandse competitie, want het is genieten geblazen om al die jonge talenten te zien doorbreken. Hier is dat juist een zeldzaamheid. Marios Vrousai deed het vorig jaar bijvoorbeeld uitstekend in Nederland, maar moet hier weer gewoon op nul beginnen. Ik ga daarom extra genieten van de jonge kanonnen van PSV. Het worden mooie wedstrijden.”