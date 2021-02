PSV neemt voorschot op definitief afscheid met deal met Dinamo Zagreb

Dinsdag, 16 februari 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:21

Justin de Haas vertrekt met onmiddellijke ingang bij PSV. De Eindhovense club maakt dinsdag namelijk wereldkundig dat de 21-jarige verdediger het seizoen op huurbasis afmaakt bij Dinamo Zagreb, de huidige koploper in de Kroatische competitie. De Haas beschikt over een aflopende verbintenis bij PSV en het is nog onduidelijk of de samenwerking na afloop van deze jaargang een vervolg krijgt.

De twee jaar geleden van AZ overgenomen De Haas werd in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 getest door toenmalig trainer Mark van Bommel. Een jaar later nam ook Roger Schmidt de jonge verdediger mee tijdens de voorbereiding op de nieuwe jaargang. Desondanks heeft De Haas nog steeds niet zijn debuut gemaakt in de hoofdmacht. Wel staan er 25 wedstrijden in het shirt van Jong PSV achter zijn naam. Zijn enige doelpunt in het beloftenelftal kwam in september vorig jaar, toen het elftal van trainer Peter Uneken met 1-2 te sterk was voor Jong Ajax.

Het Eindhovens Dagblad meldt dinsdag dat De Haas in de winterstop is 'doorgeselecteerd' door PSV en in dat kader de mogelijk kreeg om uit te zien naar een andere club. Het lukte de centrumverdediger, die tevens als linksback inzetbaar is, niet om eerder dit seizoen aan te haken bij de A-selectie van Schmidt, waardoor een definitief vertrek in de zomer voor de hand ligt. De Haas was ook bij Jong PSV buiten beeld geraakt, want hij werd eind december voor het laatst opgenomen in de wedstrijdselectie.

