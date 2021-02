Feyenoord heeft Nederlandse primeur met documentaire op Disney+

Dinsdag, 16 februari 2021 om 11:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:38

Er verschijnt dit jaar een 'baanbrekende' documentaire over Feyenoord op de streamingdienst Disney+, zo heeft de Rotterdamse club dinsdagochtend officieel wereldkundig gemaakt. Sinds de start van dit seizoen wordt Feyenoord al op de voet gevolgd door een cameraploeg en de clubleiding benadrukt in het statement dat voor het eerst in de 112-jarige geschiedenis 'alle deuren opengaan' voor de supporters.

Feyenoord heeft een Nederlandse primeur te pakken, want nog niet eerder werd op een dergelijke manier aandacht geschonken aan een club in Nederland op een videoplatform. Daarnaast is Feyenoord de allereerste club in Europa waarover The Walt Disney Company een documentaire verzorgt voor Disney+. De serie bestaat in totaal uit acht afleveringen en wordt volgens de Feyenoord-leiding geplaatst op het onderdeel STAR, met de officiële lancering op 23 februari. Op een later tijdtip wordt bekendgemaakt wanneers de documentaire te bekijken is voor de aanhang van Feyenoord.

The Walt Disney Company ?? Feyenoord ??????????????????: er verschijnt een documentaire over Feyenoord op het Disney+ platform. ?? Lees meer: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 16, 2021

Marco de Ruiter, Country Manager The Walt Disney Company Benelux, is verguld met de geplande documentaire over Feyenoord. "De samenwerking met Feyenoord, bij onze eerste Nederlandse Star original productie, markeert een nieuwe mijlpaal voor Disney+ in Nederland. Wij kijken ernaar uit om met producent Lusus Media de boeiende verhalen achter de schermen van deze historische Nederlandse voetbalclub tot leven te brengen", zo valt te lezen in de verklaring van Feyenoord.

Commercieel directeur Joris van Dijk reageert dinsdag namens Feyenoord: "Dit past perfect bij onze ambitie om de uitstraling en impact van Feyenoord te vergroten. Feyenoord wil een open en transparante club zijn en dit is daarvan het ultieme bewijs. De berichten over de serie circuleerden al even, maar we zijn blij dat The Walt Disney Company het nieuws nu officieel naar buiten heeft gebracht", aldus de tevreden bestuurder. "Het is voor ons een belangrijke stap om samen met een internationale partner als Disney al onze supporters een unieke blik op het reilen en zeilen van onze prachtige club te kunnen geven. Bovendien zorgt de samenwerking voor een belangrijke financiële injectie, die meer dan welkom is op dit moment", zo besluit Van Dijk.

Op de streamingdienst Netflix werd Sunderland onder de noemer Sunderland till I die twee seizoenen lang intensief gevolgd en de documentaire over de Engelse club bleek mateloos populair te zijn bij voetballiefhebbers in heel Europa. Ook onder meer Barcelona en Juventus kregen een documentaire op het videoplatform, terwijl er ook volop aandacht is geweest voor voetballers zoals Antoine Griezmann en Karim Benzema.