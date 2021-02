Corona-uitbraak bij Club Brugge; Noa Lang ziek naar huis

Dinsdag, 16 februari 2021 om 10:56 • Laatste update: 11:02

De selectie van Club Brugge is getroffen door het coronavirus. In aanloop naar de wedstrijd van aanstaande donderdag tegen Dynamo Kiev in de Europa League testten Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken en de volledige technische staf positief op het coronavirus. Noa Lang keerde dinsdagochtend met ziekteverschijnselen naar huis, maar hij heeft vooralsnog geen positieve testuitslag gekregen.

Denswil en Mitrovic testten afgelopen weekend al positief op het coronavirus. Zij werden daarom buiten de wedstrijdselectie voor het duel van afgelopen zondag met Charleroi gelaten. Club Brugge reisde met de bus naar Charleroi, maar het duel werd uiteindelijk afgelast vanwege de winterse weersomstandigheden. Maandag werd Charles De Ketelaere met ziekteverschijnselen naar huis gestuurd. De club vreesde dat een corona-uitbraak had plaatsgevonden tijdens de busrit van zondag van in totaal vier uur.

Volgens het UEFA-protocol werd de volledige selectie en staf van Club Brugge getest op het coronavirus. Daaruit is gebleken dat trainer Philippe Clement en al zijn assistenten positief zijn. Ook van Vanaken is dinsdag bekend geworden dat hij besmet is met het coronavirus. De Ketelaere verliet maandag het trainingscomplex met ziekteverschijnselen en Lang volgde een dag later. Zij lijken echter geen corona te hebben. Volgens Belgische media hebben de twee negatief getest op het coronavirus en kunnen zij vooralsnog gewoon mee afreizen naar Kiev.

De selectie van Club Brugge zal donderdag begeleid worden door Rik De Mil, trainer van de beloftenploeg, en zijn assistent Tim Smolders. Het uitstellen van de wedstrijd in de Europa League lijkt voor de UEFA geen optie. Bovendien heeft de Europese voetbalbond clubs verplicht gesteld om in actie te komen als er dertien spelers, inclusief een keeper, beschikbaar zijn.