Woede bij Tuchel na ‘roekeloze’ tackle: ‘Lieten het de arbiter zien op de iPad’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 10:27 • Rian Rosendaal

Chelsea won maandagavond met 2-0 van een pover Newcastle United, maar desondanks heerste er na afloop onvrede bij Thomas Tuchel. De manager van the Blues zag Tammy Abraham namelijk al in de beginfase uitvallen met een blessure, na een harde tackle van verdediger Jamaal Lascelles. Tuchel snapt niet waarom scheidsrechter Peter Bankes niet een gele kaart uit zijn borstzak haalde vanwege de charge.

"We kunnen over de blessure van Tammy nog geen mededelingen doen, maar hij moest helaas naar de kant na een harde tackle", zei Tuchel maandagavond op Stamford Bridge tegenover Sky Sports. "Ja, we maken ons zorgen, al is er momenteel niets nieuws over te vertellen. Mijn assistent-trainer probeerde de scheidsrechter nog beelden van de tackle te laten zien op de iPad, maar we kregen te horen dat de arbiter niet met ons mocht praten over het voorval en het ook niet mocht terugkijken. We wisten niet dat hij daarover niets mocht vertellen", aldus de enigszins verbaasde Chelsea-coach.

Tuchel was duidelijk in zijn mening over het aandeel van Lascelles in de blessure van Abraham. "Het was een roekeloze tackle", ging de opvolger van Frank Lampard verder. "Hij speelde wel de bal, maar hij nam ook wel erg veel risico om een tegenstander te blesseren. En daarom is het in mijn ogen ook een overtreding. Het was een roekeloze actie en dat wilden we onder de aandacht brengen bij de arbitrage, het was geen kritiek", zo benadrukte Tuchel tot slot van zijn terugblik op de overwinning op Newcastle op eigen veld.

Giroud loste Abraham al na twintig minuten af en de Franse aanvaller tekende elf minuten na zijn entree voor de openingstreffer voor Chelsea. Timo Werner, die kort achter Abraham stond opgesteld, zorgde acht minuten later voor het tweede doelpunt van de Londense club. De Duitse miljoenenaankoop staat na maandagavond op 5 Premier League-treffers in 23 optredens. Hakim Ziyech kreeg net als in de drie voorgaande competitieduels geen speeltijd van Tuchel.