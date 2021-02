Perez wil Ihattaren wakker schudden: ‘Je kan niet alles aangereikt krijgen’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 10:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Kenneth Perez is normaal gesproken een bewonderaar van Mohamed Ihattaren. De analist kijkt echter altijd met een kritische blik naar de spelmaker van PSV, die afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag (2-2) als invaller binnen de lijnen kwam. Perez vindt dat Ihattaren meer zou kunnen laten zien als aanjager en hij vindt niet dat trainer Roger Schmidt de pas negentienjarige middenvelder steeds achter de broek aan moet zitten.

"Ik ben het op zich niet oneens met Schmidt over Ihattaren dat hij niet brengt wat hij moet kunnen brengen", zo opende Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN. "Hij staat op twee goals en één assist (in de Eredivisie, red.). Alleen wat ik heb gezegd na die wedstrijd (in de beker tegen Ajax, red.): Hij is de enige speler met zijn functionele techniek en zijn durf in zo'n wedstrijd, dan zie je niet bij andere spelers in een héél zwak PSV, in de eerste helft vooral. Dat spreekt wel voor zo'n speler op de lange termijn, maar het recente verleden is gewoon niet goed genoeg", aldus de kritische Perez.

Driessen: ‘gezagsondermijnende’ boodschap van Ihattaren op Instagram

De chef voetbal van De Telegraaf ziet vreemde dingen gebeuren bij PSV. Lees artikel

Presentator Vincent Schildkamp vroeg zich af waarom Schmidt ervoor koos om tegen een behoorlijk verdedigend ingesteld ADO met Ihattaren op de bank te beginnen. "Nou, ik denk dat hij gewoon niet vindt dat Ihattaren dat brengt wat hij zou moeten kunnen in de kleine ruimte. Dat hij niet denkt van: Oh als ik Ihattaren opstelt, dan krijgen we legio kansen. Die krijgen ze ook zonder Ihattaren trouwens", zo antwoordde Perez, die tevens van mening is dat de middenvelder kritisch naar zichzelf moet blijven kijken. "Het is natuurlijk ook wat hij er zelf aan doet. Je kan niet alles aangereikt krijgen. Ik ben een groot fan van zijn aanleg en hij heeft een gave gekregen, want hij kan onwijs goed voetballen. Alleen, het is niet zo van: 'De trainer moet mij aan de praat krijgen'. Dat vind ik", voegde Perez daaraan toe.

Ihattaren kwam tegen ADO net als Denzel Dumfries in de tweede helft als invaller binnen de lijnen. PSV leek door een doelpunt van Donyell Malen een kwartier voor tijd alsnog te winnen in het Cars Jeans Stadion. Michiel Kramer echter redde ver in blessuretijd met een fraaie omhaal een punt voor ADO. PSV richt de blik nu op het heenduel met Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. De formatie van Schmidt speelt donderdag eerst een uitwedstrijd.