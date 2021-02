Vlap jubelt na droomdebuut tegen Bayern: ‘Speel er normaal FIFA mee’

Michel Vlap kan zijn geluk niet op. De door Anderlecht verhuurde aanvallende middenvelder kende maandagavond namelijk een droomdebuut voor Arminia Bielefeld in de spectaculaire uitwedstrijd tegen koploper Bayern München (3-3). Vlap wist doelman Manuel Neuer al na acht minuten te verschalken met zijn eerste schot op het doel van der Rekordmeister van de wedstrijd.

"Uiteraard droom je van scoren tijdens je debuut", zo zei de dolgelukkige Vlap maandagavond na afloop van het uitduel met Bayern op de website van de Bundesliga. "Het is fantastisch om hier te mogen spelen, kijk alleen al naar het stadion. Je speelt tegen spelers waarmee je normaal speelt in FIFA. Ja, het is echt bizar", aldus de voormalig speler van sc Heerenveen, die met Bielefeld zelfs op een 1-3 voorsprong kwam tegen de lijstaanvoerder uit München. Door treffers van Corentin Tolisso en Alphonso Davies na rust wist de thuisclub alsnog een verrassende nederlaag te voorkomen.

?? Wat een debuut voor Michel Vlap! De Nederlander draait snel weg en schiet de bal op een heerlijke wijze langs Neuer. #FCBDSC pic.twitter.com/Be8E1EqJbs — ESPN NL (@ESPNnl) February 15, 2021

"Als je vantevoren had gezegd dat we een punt zouden pakken tegen Bayern, dan had iedereen daarvoor getekend", ging de tevreden Vlap verder met zijn korte analyse. "Maar we hebben twee keer met twee doelpunten verschil voor gestaan, dus ja", aldus de doelpuntenmaker, die wel enigszins baalde van de comeback van Bayern. "Ja, het voelt alsof we hier misschien wel hadden kunnen winnen." Arminia bezet na twintig wedstrijden de zestiende plaats in de Bundesliga, waarmee de club aan het einde van het seizoen play-offs moet spelen om lijfsbehoud veilig te stellen.

Vlap gaf ook via social media uiting aan zijn blijdschap: "Waaaauuww, dit is er één om voor altijd te onthouden", schreef hij op Twitter. Der Spiegel riep de Arminia-huurling zelfs uit tot Man van de Wedstrijd. Het geslaagde debuut komt niet helemaal als een verrassing, want Vlap tekende ook in zijn debuutwedstrijden voor Heerenveen en Anderlecht gelijk voor een doelpunt. Voor de Friezen scoorde hij tegen AZ (1-2 nederlaag) al na 21 minuten, terwijl de middenvelder namens de topclub uit Brussel slechts een kwartier nodig had in het duel met KV Oostende (1-2 nederlaag).