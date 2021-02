De Mos hekelt hype in praatprogramma's: 'Hij hing tegen Oranje aan'

Dinsdag, 16 februari 2021 om 08:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:58

Aad de Mos was vorig jaar zeer enthousiast toen PSV enigszins verrassend besloot om met Roger Schmidt in zee te gaan. Na 22 speelronden in dit seizoen echter is de analist een heel andere mening toegedaan. De Mos ziet de Duitse oefenmeester soms onbegrijpelijke keuzes maken in Eindhoven en hij vreest dan ook voor het restant van deze jaargang in het Philips Stadion.

De Mos snapt weinig van de opstelling van PSV tegen ADO Den Haag (2-2) van afgelopen zaterdag. "Als je Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren door blessures of griep of wat dan ook niet wil gebruiken, neem ze dan ook niet mee. En ga ze dan niet inbrengen om de boel alsnog te repareren", verklaart de trainer in ruste in zijn analyse voor het Eindhovens Dagblad. De Mos zet tevens vraagtekens bij de basisplaats van Timo Baumgartl in Den Haag. "Je hebt ook een structureel probleem met Baumgartl. Ondanks die tien miljoen euro is het gewoon een hele slechte verdediger. Tactisch gewoon heel zwak."

In de optiek van De Mos heeft PSV ook de nodige problemen op het middenveld. "Het begint een hype te worden en in de praatprogramma's praten ze elkaar allemaal na. Maar ik heb een andere formule. Pablo Rosario hing weer tegen het Nederlands elftal aan en Ibrahima Sangaré was een beest op het middenveld. Daar moesten veel Hollandse spelers een voorbeeld aan nemen, met de bal veroveren", vervolgt de voormalig PSV-coach zijn kritische bijdrage. De Mos constateert dat de formatie van Schmidt er duidelijk zwakker op wordt als Mario Götze en Cody Gakpo ontbreken. "Daar heeft het duidelijk mee te maken. Als je die twee op de plaats zet van Yorbe Vertessen en Mauro Júnior, dan krijg je een totaal ander beeld van het elftal."

De Mos was lange tijd 'vol verwachting en vertrouwen' over Schmidt, die in het verleden indruk maakte bij onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. Van het veelgeprezen Vollgass Fussball is echter weinig sprake van PSV dit seizoen. "PSV loopt gewoon een beetje te wandelen. Er zit ook totaal geen emotie in bij de spelers, wat ik ook bepalend vind. Ik ben zeer teleurgesteld in Schmidt, en ook in de spelers", zo besluit de analist zijn relaas.