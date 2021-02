Ziyech verrast ongeneeslijk zieke Souf: ‘Wil je hulp, ik sta klaar’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 08:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:44

Hakim Ziyech verraste de zieke Soufiane Elazizi zondagavond kort ná de uitzending van de talkshow van Humberto Tan. Dat blijkt uit beelden die de presentator maandagavond op sociale media heeft gezet. Souf kreeg op achttienjarige leeftijd te horen dat hij lijdt aan de zeldzame ziekte SCA-Type 2. Deze ziekte zorgt ervoor dat de communicatie tussen zenuwen en spieren verslechtert, waardoor de spieren moeilijk beheersbaar worden. Hij heeft zijn vader, zus en twee ooms verloren aan de ziekte.

Soufiane, nu 22 jaar, was eerder te gast in het televisieprogramma Je Zal Het Maar Hebben, waarin hij vertelde dat hij geld wil ophalen voor onderzoek naar zijn ziekte. YouTuber Defano Holwijn besteedde vervolgens aandacht aan de actie, die werd opgepikt door onder anderen Memphis Depay, Quincy Promes en Ziyech. Het drietal doneerde in totaal zeventienduizend euro, maar de spelmaker van Chelsea had nóg een verrassing voor Soufiane: een telefoongesprek met de ernstig zieke Bredanaar.

Soufiane was zondagavond namelijk samen met André Boersma, zijn werkgever bij de Albert Heijn-supermarkt in Breda, te gast bij de talkshow van Tan op RTL4. “Ik kan het niet geloven, ik kan nu zeggen dat ik met Hakim gebeld”, zei Soufiane tijdens het telefoongesprek na de uitzending. Ziyech: “Je kan altijd bellen als er wat is. Waar ik je kan helpen, probeer ik je te helpen. Je hebt mijn nummer, je kan me altijd bellen. Wil je hulp, ik sta klaar”, benadrukte de ex-speler van onder meer Ajax.

Na de uitzending gisteravond....Soufiane Elazizi en Hakim Ziyech ???? pic.twitter.com/1uuFK6XDPW — Humberto Tan (@HumbertoTan) February 15, 2021

Tan was benieuwd waarom het verhaal van Soufiane hem zo had geraakt. “Wat me het meest raakt, is dat mijn vader eraan is overleden”, antwoordde Ziyech. “Ik weet wat het doet met een persoon. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Als ik dan naar hem kijk en zie hoe positief hij over alles is… Dan wil ik helpen waar ik kan helpen.” Soufiane: “Bedankt voor je mooie woorden.”

Soufiane kreeg het te kwaad toen hij richting het einde van het gesprek ‘nog één ding’ aan Ziyech wilde vragen. Ziyech: “Natuurlijk, je mag alles vragen.” Soufiane: “Ik weet niet of het kan, maar als het kan, mag ik alsjeblieft een shirtje van je?” Ziyech: “Ik ga alles naar je opsturen, je hebt mijn nummer.” Soufiane was zo ontroerd dat hij het gesprek amper meer kon voortzetten.

Soufiane krijgt steeds meer last van de ziekte en is de afgelopen periode snel achteruitgegaan. Zijn omgeving heeft dan ook een nieuwe actie opgezet om geld op te halen waarmee anderen die het nodig hebben geholpen kunnen worden. Het gaat om ouderen die financiële hulp kunnen gebruiken voor aanpassingen in of rondom het huis, of bijvoorbeeld zieke kinderen die een cadeautje verdienen. Het fonds zal de naam van Soufiane gaan dragen.

“Zodat we vanuit zijn naam dingen kunnen blijven doen, ook als hij er niet meer is”, zo klinkt het op de website van de doneeractie. De teller staat op het moment van schrijven op bijna 175.000 euro.