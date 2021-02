El Ghazi wijst kracht van Lille aan: ‘Dat is de zwakke plek van Ajax’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:32

Anwar El Ghazi kijkt met meer dan gemiddelde interesse uit naar de ontmoeting tussen Lille OSC en Ajax in de Europa League. Donderdag is op Franse bodem deel één van het tweeluik tussen de twee voormalig werkgevers van de aanvaller, die in januari 2017 van Amsterdam naar Lille ging. El Ghazi maakte in Lille nog een half jaar de huidige trainer Christophe Galtier mee. “Het wordt een zware opdracht”, denkt de vleugelaanvaller.

“Lille speelt erg tactisch, precies hoe de coach het wil: leunen, als team opereren en gokken op de counter. Dat laatste is de zwakke plek van Ajax”, zo verzekert El Ghazi, die Lille al na anderhalf jaar inruilde voor Aston Villa, in de Ajax Podcast. “Lille heeft snelle spelers voorin, Ajax moet erg op zijn hoede zijn.”

Nicolás Blasquez, Lille-watcher voor het Franse persbureau AFP, verwacht dat Ajax veel meer tegenstand gaat ondervinden dan vorig seizoen, toen in de groepsfase in de Champions League tweemaal van de Fransen werd gewonnen. “Het team is completer geworden”, stelt Blasquez. “Vorig seizoen deed Victor Osimhen (nu Napoli, red.) veel in zijn eentje. De doelpuntenproductie is nu meer verdeeld.”

“Burak Yilmaz is topscorer in de competitie met negen goals. Hij kwam in de zomer vlak voor het sluiten van de transferdeadline binnen en mensen waren niet overtuigd, maar hij doet het goed. Een andere Turkse speler, Yusuf Yazici, heeft er zeven in de Ligue 1 gemaakt en zes in de Europa League. Dan is er ook nog Jonathan David, een grote aankoop. Hij arriveerde in augustus, had drie of vier lastige maanden, maar scoort nu regelmatig.”

“Het gevaar kan van overal komen”, benadrukt Blasquez. Ook mag niet vergeten worden dat Lille iets meer dan vijfhonderd minuten geen tegendoelpunt om de oren heeft gekregen. De koploper van de Ligue 1 kreeg op 17 januari, in de 36e minuut van de thuiszege op Stade Reims (2-1), voor het laatst een tegengoal. Elk van de zes daaropvolgende duels in alle competities werden gewonnen én met een clean sheet afgesloten.