Derksen verbaast zich: ‘Hij kan absoluut geen strafschoppen nemen’

Maandag, 15 februari 2021 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen is van mening dat Teun Koopmeiners beter geen strafschoppen meer kan nemen. De analist van Veronica Inside zag de aanvoerder van AZ zijn penalty zondag tegen sc Heerenveen (3-1 zege) weliswaar benutten, maar vond dat totaal zonder overtuiging gedaan. "Hij kan absoluut geen strafschoppen nemen", aldus Derksen.

Opvallend genoeg had Koopmeiners voordat het seizoen 2020/21 begon uitstekende strafschoppenstatistieken. De middenvelder van AZ had tot dat moment 22 penalty's benut en slechts 1 gemist. Inmiddels staat Koopmeiners op 30 benutte strafschoppen en 5 gemiste, waarvan dus 4 dit seizoen. Drie daarvan gingen mis in de Eredivisie en Koopmeiners miste ook in de Europa League tegen Napoli (1-1).

Derksen zag hoe Louis van Gaal het dit weekend bij Ziggo Sport ook al over strafschoppen had. "Als ik Van Gaal op tv zie, dan scheid ik altijd die zelfverering en de verstandige dingen die hij over voetbal zegt. Dat is ongeveer fifty fifty, maar de man kan geweldig goed inhoudelijk over voetbal praten. Hij zei laatst op tv: 'Een strafschop nemen is een vak.' Iemand die een strafschop mist bij hem, die kan achteraan sluiten in de rij." Derksen staat in dit geval achter de filosofie van Van Gaal.

Tegen Heerenveen schoot Koopmeiners zijn strafschop recht door het midden. Erwin Mulder zat nog aan de bal, maar onvoldoende om het schot te keren. "Die Koopmeiners, die heeft een fantastische trap, maar hij kan absoluut geen strafschoppen nemen", vindt Derksen. "Hem wordt daar de hand boven het hoofd gehouden. Die jongen maakt een heel verstandige indruk, kan verstandig na een wedstrijd erover praten. Maar die zou ook een beetje zelfkennis moeten hebben. Die goede trap zie je niet terug in zijn strafschoppen. Hij heeft er deze competitie drie gemist en gisteren was wéér een hele slechte. Die wilde hij door het midden schoppen en dat lukte maar half. Hij moet ze gewoon niet nemen. Het was een waardeloze strafschop."