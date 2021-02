Zakelijke zege Chelsea biedt Ziyech weinig hoop; West Ham voorbij Liverpool

Maandag, 15 februari 2021 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:43

Chelsea heeft maandagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Premier League. Op Stamford Bridge genoten de Londenaren tegen Newcastle United al bij rust een 2-0 voorsprong, die tot aan het laatste fluitsignaal vastgehouden werd. Thomas Tuchel deed voor de vierde keer op rij in de Premier League geen beroep op Hakim Ziyech. Dankzij de zege belandt Chelsea met 42 punten op de vierde plek van de ranglijst. Verder deed ook West Ham United, dat thuis met 3-0 won van Sheffield United, goede zaken: de ploeg van David Moyes streeft Liverpool voorbij en staat vijfde met evenveel punten als de nummer vier.

Tuchel had een verrassende basisplaats ingeruimd voor doelman Kepa Arrizabalaga, die voor het laatst in de startopstelling van een Premier League-duel stond op 17 oktober (Southampton thuis, 3-3). De Spanjaard nam de honneurs waar voor Edouard Mendy, die net als Ziyech genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Bij Newcastle ontbrak de geblesseerde clubtopscorer Callum Wilson, die vervangen werd door Dwight Gayle.

Het duel begon met een forse tegenvaller voor the Blues, daar Tammy Abraham al in de twintigste speelminuut het veld geblesseerd moest verlaten. De spits van Chelsea werd van de bal gezet door Jamaal Lascelles, net voordat hij het vijandige doel onder vuur wilde nemen. Hoewel de videoscheidsrechter het moment nog terugkeek, wilde de arbitrage van een strafschop niets weten. De bezoekers kwamen er in in de openingsfase nauwelijks aan te pas, en zij moesten dan ook lijdzaam toekijken hoe de Londenaren na een half uur spelen de leiding namen.

Een voorzet van Timo Werner werd door doelman Karl Darlow voor de voeten getikt van de vervanger van Abraham, Olivier Giroud, die met een intikker de score opende: 1-0. Vijf minuten voor het rustsignaal fungeerde Werner zelf als eindstation van een succesvolle aanval, toen hij na een schermutseling voor het doel de 2-0 binnengleed. De VAR bekeek de situatie nog wegens een vermeende handsbal voorafgaand aan het doelpunt, maar daarvan was geen sprake.

In de tweede helft kreeg Newcastle wat meer kleur op de wangen, maar tot een doelpunt leidde de goede bedoelingen niet. Miguel Almirón kreeg in de slotfase een mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar hij kreeg zijn inzet net niet tussen de palen. Onder meer Mateo Kovacic deed namens Chelsea nog een duit in het zakje; zijn schot van buiten de zestien ging echter rakelings over.

West Ham United - Sheffield United 3-0

Al in de zesde speelminuut dachten de Londenaren een strafschop te krijgen na een overtreding van Enda Stevens, maar na het bekijken van de videobeelden draaide scheidsrechter Simon Hooper zijn beslissing terug. Op slag van rust kwamen the Hammers alsnog op voorsprong vanaf elf meter. Na een overtreding van Chris Basham in het zestienmetergebied nam Declan Rice zijn verantwoordelijkheid en de middenvelder schoot vanaf de stip de 1-0 binnen. In de tweede helft werd de marge verdubbeld, toen Issa Diop uit een hoekschop van Aaron Cresswell raak kopte: 2-0. Diep in blessuretijd werd de eindstand op het scorebord gezet door Ryan Fredericks, die op aangeven van Saïd Benrahma fraai de 3-0 tegen de touwen werkte.