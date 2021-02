Feyenoord-huurling maakt zijn eerste goal in KKD na vier balaanrakingen

Maandag, 15 februari 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Roda JC Kerkrade heeft maandagavond afgerekend met een directe concurrent als het gaat om de plekken die recht geven op play-offs om promotie. De ploeg van Jurgen Streppel won zeer verdiend en ruim van Excelsior: 1-3. Dylan Vente, die van Feyenoord wordt gehuurd, maakte negen minuten na zijn entree zijn eerste doelpunt voor Roda JC; het was de vierde balaanraking van de centrumspits in de wedstrijd. Roda stijgt naar de zevende plek, terwijl Excelsior blijft steken op de tiende plek.

Vanaf de openingsfase had Roda JC het initiatief en dat leverde ook direct kansen op. Na ruim een kwartier stak Fabian Serrarens ploeggenoot Thijmen Goppel weg, die vrij kon doorlopen maar op doelman Alessandro Damen stuitte. Nadat Serrarens weer een kwartier later de paal had geraakt, was het op slag van rust raak voor Roda. Damen kaatste een afstandsschot van Patrick Pflücke terug het veld in, waar Erik Falkenburg klaar stond om de rebound binnen te kaatsen: 0-1.

Zo ging Roda JC verdiend met een voorsprong rusten, die in de tweede helft werd uitgebouwd. Dat deden de Limburgers via een vlijmscherpe counter in de zeventigste minuut. Goppel sprintte de defensie van Excelsior eruit op de rechterflank en legde breed op Vente, die koud negen minuten in het veld scoorde: 0-2.

Het werd nog mooier voor Roda dankzij een prachtig doelpunt van Benjamin Bouchouari, die eerst Luigi Bruins te kijk zette met een lichaamsschijnbeweging en vanbinnen de zestien hard uithaalde: 0-3. Excelsior wist nog een eretreffer te maken, toen Elías Már Ómarsson in blessuretijd op de hakken werd getikt in de zestien. De penalty die volgde werd door Bruins aanvankelijk gemist, maar in de nastoot wist Siebe Horemans van afstand alsnog raak te schieten: 1-3.