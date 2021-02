Michel Vlap beleeft onvergetelijk debuut tegen Bayern München

Maandag, 15 februari 2021 om 22:31 • Laatste update: 22:35

Bayern München heeft maandagavond verrassend gelijkgespeeld in de Bundsliga. In een knotsgek duel met Arminia Bielefeld keek der Rekordmeister tot tweemaal toe tegen een achterstand aan en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 3-3. De grote man aan de kant van Arminia was Michel Vlap, die bij zijn debuut met een goal en een assist een hoofdrol speelde. Aan de stand op de ranglijst verandert er door de puntendeling niet: Bayern blijft koploper; de bezoekers bezetten de zestiende positie.

Het eerste wapenfeit van de avond kwam van de voet van Maxim Choupo-Moting, wiens schot fraai uit de hoek gedoken werd door doelman Stefan Ortega. Kort na de kans kreeg ook Arminia aan de andere kant van het veld een mogelijkheid, die wel direct een treffer opleverde. Manuel Prietl speelde op de rand van het zestienmetergebied naar Vlap, die met een uitstekende aanname ruimte maakte voor het schot en diagonaal de verrassende 0-1 binnenschoot.

Het werd nog erger voor de ploeg van Hansi Flick, want tien minuten voor het rustsignaal verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor Vlap, die met een perfect getrapte hoekschop ervoor zorgde dat Amos Pieper van dichtbij de 0-2 kon binnenknikken. Enkele minuten na rust leek de thuisploeg direct orde op zaken te stellen, toen Robert Lewandowski op aangeven van David Alaba de aansluitingstreffer vond: 1-2. Precies 55 seconden later werd de treffer van de Poolse goalgetter echter al onschadelijk gemaakt door Christian Gebauer, die na een uitstekende rush en pass van Andreas Voglsammer eenvoudig de 1-3 kon intikken.

?? Wat een debuut voor Michel Vlap! De Nederlander draait snel weg en schiet de bal op een heerlijke wijze langs Neuer. #FCBDSC pic.twitter.com/Be8E1EqJbs — ESPN NL (@ESPNnl) February 15, 2021

Bayern werd na de nieuwe margeverdubbeling echt wakkergeschud, want nog voor het verstrijken van het eerste uur werd de 2-3 gevonden. Leroy Sané bereikte met een afgemeten pass Corentin Tolisso, die van dichtbij raak kopte. De thuisploeg, die in de tweede helft veel zorgvuldiger met de kansen omsprong, kreeg twintig minuten voor tijd de gelijkmaker op het scorebord. Alphonso Davies kreeg de bal uit een rebound ter hoogte van de penaltystip voor zijn voeten en schoot raak in de linkerbenedenhoek: 3-3.

Kort na de nivellering leek de uitploeg opnieuw aan de leiding te komen, maar een doelpunt van Sergio Cordova, die voor Vlap in het veld was gekomen, werd afgekeurd wegens buitenspel. Lewandowski brak door de vijandige defensie heen en stuitte vervolgens op Ortega, waarna de spits ook in de rebound er niet in slaagde om zijn ploeg de voorsprong te zetten. Om er zeker van te zijn een punt uit het vuur te slepen bracht trainer Uwe Neuhaus Mike van der Hoorn twee minuten voor tijd nog in de ploeg.