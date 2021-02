Derksen ziet ‘heel lastig jongetje’ bij Feyenoord met ‘stemmingswisselingen’

Maandag, 15 februari 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel

Steven Berghuis heeft de afgelopen tijd steeds meer ergernis opgewekt bij Johan Derksen, zo vertelt de tafelheer maandagavond in Veronica Inside. Derksen denkt dat de aanvoerder van Feyenoord, die tegen vanwege zijn ‘stemmingswisselingen’ een ‘hele moeilijke jongen’ in de groep is.

"Berghuis is een heel moeilijk te coachen jongetje, want hij heeft stemmingswisselingen. Kijk!", wijst Derksen naar een foto van Berghuis die zijn doelpunt tegen Willem II viert. “Nu hij heeft gewonnen lacht hij, maar vorige week was hij nog aan het zeuren over de trainingsmethoden en de videoanalyses.” Daarmee haakt de analist in op het beklag van Berghuis aan het adres van Dick Advocaat over diens trainingsmethoden zonder beeldmateriaal. Zondag nuanceerde de rechterspits dat overigens enigszins door te melden dat er bij Feyenoord al langer wél met videoanalyses wordt gewerkt.

Derksen baseert zijn mening over Berghuis op een persoonlijk verhaal. “Ik heb ervaring met dat soort mensen, want ik ben met een vrouw getrouwd geweest die stemmingswisselingen had", zegt de analist. "Daar is niet mee te leven. Het is hartstikke moeilijk om zo’n jongen in de groep te hebben, want je weet nooit wat je met hem boven het hoofd hebt. Ik denk dat Dick (Advocaat, red.) het niet zegt, maar ik weet zeker dat hij zich kapot ergert aan die Berghuis en dat gezeik van hem de hele week."

Daarmee doelt Derksen bijvoorbeeld op het commentaar van Berghuis na de winstpartij tegen PSV (3-1). Toen reageerde de aanvaller geïrriteerd op een opmerking van Hans Kraay junior over 'hard werken'. "Iedere keer als hij in beeld komt, dan vraag je je af: ‘Welk humeur zou hij vandaag hebben?’", zegt Derksen. "En dat zijn hele moeilijke mensen om in groepsverband mee te werken. Daarbij heeft hij nog wat: hij kan af en toe wel aardig voetballen, maar ik heb de indruk dat hij zich ook een beetje begint te overschatten langzamerhand."

Kraay junior houdt vervolgens een wat positiever verhaal over Berghuis. "Ik heb gister ook heel erg op hem gelet, want ik heb ook weleens een akkefietje gehad met hem", aldus de oud-voetballer. "Gisteren was hij helemaal blij, zelfs voordat hij de 4-0 maakte. En je merkt gewoon aan zo’n ploeg dat het een positief effect heeft. Als Berghuis blij is, dan worden zo zes of zeven jongens ook blij. Die invloed heeft hij gewoon. En dan trekt hij toch zes of zeven mensen mee. Hij is bij twintig goals betrokken, hè. Hij heeft twaalf goals gemaakt en hij gaf acht assists. Net als Giorgios Giakoumakis levert hij wel echt een hoog rendement."