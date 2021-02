Johan Derksen haalt hard uit naar ‘vervelende zeurpiet’ van Studio Voetbal

Maandag, 15 februari 2021 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Johan Derksen maakt maandag in Veronica Inside nogmaals duidelijk dat hij het niet heeft op Pierre van Hooijdonk. Derksen noemt de analist van het collegaprogramma Studio Voetbal onder meer een 'vervelende jongen'. Ook vermoedt Derksen dat Steven Berghuis aan Van Hooijdonk gevoelige informatie over Feyenoord lekt.

"Van Hooijdonk wil heel graag zijn gelijk halen, hè", gooit René van der Gjip allereerst het onderwerp op tafel. "Ik begin me in stijgende mate aan die jongen te ergeren", zegt Derksen daarop. Van der Gijp: "Dat doe ik al twintig jaar, maar dat maakt geen reet uit." Derksen neemt het woord dan weer over en steekt een monoloog af over Van Hooijdonk, die in Studio Voetbal wekelijks met inside informatie komt over Feyenoord.

"Nu heeft hij dus wat jongetjes die hun ongenoegens bij Feyenoord bij hem neerleggen", zegt Derksen. "Dan kan hij dat een beetje ventileren op tv. Dick Advocaat is nu de lul. Die heeft iets gepresteerd, dat had niemand hem nagedaan, maar hij is (volgens Van Hooijdonk, red.) een 'old school trainer', en hij moet véél meer videoanalyses doen."

Van Hooijdonk: ‘Berghuis wil het op een chique manier onder het tapijt schuiven’

Pierre van Hooijdonk laat zijn licht schijnen op het interview van Steven Berghuis na de winst tegen Willem II. Lees artikel

Van Hooijdonk sprak zondagavond opnieuw over het onderwerp videoanalyses bij Feyenoord, nadat Berghuis eerder had gezegd graag meer van dat soort analyses te willen. De aanvoerder van Feyenoord nuanceerde die woorden zondagmiddag na de winst tegen Willem II (5-0) enigszins, door te stellen dat in Rotterdam ook daarvoor al gewerkt werd met videoanalyses. "Natuurlijk zijn er video- en data-analisten bij Feyenoord, maar daar werd niet of nauwelijks gebruik van gemaakt", wist Van Hooijdonk zondag te melden.

Derksen concludeert op basis daarvan dat Berghuis mogelijk lekt naar Van Hooijdonk. "Ik heb de indruk dat hij vooral zeurt bij Pierre, en dat Pierre dan de man is die het daar op tafel legt", aldus Derksen, die nogmaals uithaalt naar de analist. "Ik vind het gewoon een vervelende jongen, terwijl als je hem privé meemaakt, is het helemaal niet zo'n onaardige gozer. Maar als hij daar zit: het gaat allemaal héél traag. Ik vind het meninkjes van niks."

Van de overige analisten van Studio Voetbal kan Derksen meer genieten. "Als ik naar dat programmaatje zit te kijken dan zie ik leuke jongens aan tafel, en dan zit die zeurpiet ertussendoor te ouwehoeren. Als je dan Van der Vaart ziet: die vind ik leuk, heeft ook nog humor, net als Theo Janssen. Hij (Van Hooijdonk, red.) heeft ook helemaal geen humor. Ik begrijp niet wat er aantrekkelijk aan is dat die man aan tafel zit."