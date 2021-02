Kenneth Perez: ‘Ik snap er geen reet van waarom hij naar Ajax is gegaan’

Maandag, 15 februari 2021 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Kenneth Perez begrijpt niet dat Oussama Idrissi in januari akkoord is gegaan met een huurperiode bij Ajax. De Amsterdammers huren de 24-jarige linksbuiten tot het einde van het seizoen van Sevilla, vooral met het oog op de mogelijke transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou. Zelfs als Promes naar Rusland gaat, ziet Perez echter zeer weinig perspectief voor Idrissi in Amsterdam.

"Ze willen wat breedte, dus ik snap Ajax wel, maar zo'n jongen... ik snap er geen reet van waarom hij naar Ajax is gegaan", zegt Perez in Voetbalpraat. "Hij gaat heel weinig spelen. Dusan Tadic, de linksbuiten, zijn concurrent, die speelt ongeveer áltijd. Het enige dat hij moet hopen is dat Tadic in de Europa League in de spits gaat spelen, en dat er dan een plek vrijkomt aan de linkerkant." Daarmee doelt Perez logischerwijs op het niet inschrijven van Sébastien Haller voor Europees voetbal, waardoor de spitspositie in dat toernooi vacant is bij Ajax.

Volgens Perez had Idrissi beter voor een andere club kunnen kiezen. "Hij gaat terug naar Sevilla na dit seizoen met zes tot acht halve wedstrijden in de benen. Dan vind ik, bij zo'n jongen: kies nou een club uit waar geen linksbuiten is. Een club die écht een linksbuiten zoekt, en niet waar je aanvulling bent. Voor zo'n jongen is het toch belangrijk om minuten te maken? Anders komt hij straks terug, en dan heeft hij een jaar lang tien gebroken wedstrijden gespeeld. Dan kun je van vooraf aan beginnen."

Idrissi wacht nog op zijn debuut voor Ajax. De vleugelspits bleef midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1 winst) de hele wedstrijd op de bank en zat zaterdag tegen Heracles Almelo (0-2 zege) niet bij de wedstrijdselectie vanwege ziekte. Het is nog niet duidelijk of Idrissi met Ajax meegaat naar Frankrijk voor de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC aanstaande donderdag.