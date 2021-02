‘Zonde dat Ajax niet veel gebruik van hem maakt, hij is de KKD al ontgroeid’

Maandag, 15 februari 2021 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Kees van Wonderen vindt het teleurstellend dat Kenneth Taylor niet veel aan spelen toekomt in de hoofdmacht van Ajax. De trainer van Go Ahead Eagles is onder de indruk van de kwaliteiten van de achttienjarige middenvelder, die tegen het elftal van Van Wonderen speelt met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik vind het jammer dat ze Kenneth Taylor niet meer een podium geven", zegt Van Wonderen in de online talkshow van Voetbal International. "Ze geven veel talenten de kans. Ik hoor dat Taylor veel met het eerste meetraint. Wij spelen natuurlijk tegen Jong Ajax, ik vind dat echt een bijzondere speler." Taylor kwam dit seizoen tot vier goals en vier assists in zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In Ajax 1 bleven zijn speelkansen beperkt tot 72 minuten, verdeeld over twee invalbeurten in de Eredivisie.

De middenvelder verlengde september vorig jaar zijn contract bij Ajax tot medio 2024, zo stipt journalist Freek Jansen aan in het liveprogramma. "In de voorbereiding kreeg hij heel veel de kans", zegt Jansen. "Ik weet nog tegen Red Bull Salzburg dat hij de tweede helft speelde en echt indruk maakte. In die voorbereiding zag je hem minuten maken, maar in de competitie stukken minder."

Jansen legt uit dat de concurrentie bij Ajax op de positie van Taylor groot is. "Hij komt in aanmerking voor een van die twee controlerende plekken op het middenveld. Daar heb je Ryan Gravenberch, Davy Klaassen die ze teruggehaald hebben, nu staat Edson Álvarez daar, Daley Blind speelde er tegen PSV. Komende wedstrijd (donderdag tegen Lille OSC in de Europa League, red.) wordt dat interessant, want Gravenberch is geschorst, maar dan verwacht ik dat Erik ten Hag voor Blind en Álvarez gaat."

En dus blijft Taylor voorlopig actief voor Jong Ajax, tot teleurstelling van Van Wonderen. "Ook om zo'n jongen in het spoor te zetten, moet die jongen ook de wedstrijden gaan spelen", zegt de coach van Go Ahead. "Hij is eigenlijk de Keuken Kampioen Divisie al ontgroeid." Jansen is het daarmee eens. "Je hoort eigenlijk alleen maar positieve geluiden over hem, alleen het probleem is dat hij concurreert met Gravenberch voor de positie links controlerend."