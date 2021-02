Besiktas-spits Cenk Tosun eist hoofdrol op bij terugkeer in Süper Lig

Maandag, 15 februari 2021 om 16:05 • Yanick Vos • Laatste update: 16:27

Besiktas heeft maandag geen fout gemaakt in de Turkse competitie. Op bezoek bij Genclerbirligi werd met 0-3 gewonnen door een wonderschoon doelpunt van Rachid Ghezzal en twee van Cenk Tosun, die 1150 dagen na zijn vertrek bij Besiktas zijn rentree maakte in de Süper Lig. Door de overwinning komt de Besiktas op 51 punten, evenveel als titelconcurrenten Galatasaray en Fenerbahçe.

Nadat Fenerbahçe zaterdag al met 1-2 te sterk was voor Karagümrük en Galatasaray een dag later met dezelfde cijfers won van Kasimpasa, was het maandagmiddag de beurt aan Besiktas. De wedstrijd was nog geen vijf minuten oud toen Ghezzal werd aangespeeld door Valentin Rosier. De huurling van Leicester City speelde zichzelf vrij en schoot van ruim twintig meter de bal in de verre kruising. Tosun kwam een halfuur voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Vincent Aboubakar. De van Everton gehuurde spits kwam in de 89ste minuut plots vrij voor keeper Kristoffer Nordfeldt en rondde beheerst af. De Turkse aanvaller zou nog een doelpunt maken, want diep in blessuretijd schoot hij opnieuw raak toen hij werd vrijgespeeld in het strafschopgebied. Tosun schoot raak in de verre hoek en bepaalde daarmee de eindstand.