Golden Boy staat na nieuw dalletje voor vijfde ontmoeting met Ajax

Woensdag, 17 februari 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 15:05

Als Ajax het donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League opneemt tegen Lille OSC, zal Renato Sanches een van de meest in het oog springende namen in de selectie van les Dogues zijn. Ondanks dat de Portugese middenvelder pas 23 is, beleefde hij al hele hoge pieken en behoorlijke diepe dalen. Na een dramatische periode bij Bayern München krabbelt de voormalig Golden Boy langzaam maar zeker weer op, al gaat dat met vallen en opstaan.

Door Chris Meijer

Het voorlopig absolute dieptepunt van zijn carrière, moet zich voor Sanches op 29 november 2017 hebben voorgedaan op Stamford Bridge. Met 36 minuten op de klok in het duel tussen Chelsea en Swansea City dribbelde de destijds van Bayern München gehuurde middenvelder op, druk om zich heen kijkend. In zijn ooghoek zag hij iets roods, de kleur van de tenues die zijn ploeg Swansea die dag droeg in Londen. Toen de bal gespeeld was en hij opkeek, bleek hij een reclamebord te hebben aangespeeld. Sanches had het rode logo van energiedrankjesfabrikant Carabao aangezien voor een medespeler. Snel schakelde de camera over naar manager Paul Clement, die van verbazing het hoofd boog en schuddend in zijn hand legde. Het moment ging de hele wereld over, werkelijk overal lagen de mensen krom van het lachen. Was dit écht een voormalig Golden Boy, die door Bayern slechts anderhalf jaar eerder voor maar liefst 35 miljoen euro was binnengehaald?

In Frankrijk laat Sanches nu mondjesmaat weer zien wat er vijf jaar geleden van hem verwacht werd. El Bulo, een bijnaam die zijn oma hem gaf, bestormde vanaf oktober 2015 de top van het Europese voetbal. Via het op het tweede niveau van het Portugese voetbal uitkomende Benfica B, naar de hoofdmacht van O Glorioso, naar de Champions League en naar de nationale ploeg van Portugal. Met Sanches binnen de lijnen, werd Portugal in 2016 Europees kampioen. Bayern München telde 35 miljoen euro neer, nog voor Sanches ook nog gekroond werd tot Golden Boy. In de verkiezing voor het grootste talent van het Europese clubvoetbal liet hij onder meer Marcus Rashford, Leroy Sané, Ousmane Dembélé en Kingsley Coman achter zich.

“Hij is met afstand een van de beste jonge spelers van Europa. Hij heeft een grote toekomst voor zich”, jubelde Josep Guardiola destijds. De komst van de destijds achttienjarige Sanches naar Bayern werd overigens aangekondigd toen de Spanjaard nog in dienst was, maar hij vertrok voordat de middenvelder in München arriveerde naar Manchester City. Onder diens opvolger Carlo Ancelotti speelde hij in zijn eerste jaar in Duitsland weinig: 25 wedstrijden, waarvan slechts 9 als basisspeler. De verrassing was groot toen hij vervolgens op huurbasis de gang naar Swansea City maakte. Clement, die als assistent bij Bayern werkte en in Wales zelfstandig aan het roer kwam te staan, dacht Sanches in de Premier League met speeltijd weer tot grote hoogtes te kunnen stuwen.

Zijn jaar in Swansea draaide uit op een ramp. Analisten Robbie Savage en Tim Sherwood beoordeelden zijn spel al als ‘droevig’ en concludeerden dat wanneer hij ‘een eigen jeugdspeler was geweest, we hem allang al niet meer hadden teruggezien’, voor het dramatische moment op Stamford Bridge hem definitief leek te knakken. “Hij was ook niet geblesseerd, hij speelde gewoon een slechte eerste helft”, zei Clement na afloop van het duel met Chelsea tegenover de BBC. Hij haalde Sanches na de eerste helft van het veld. “Hij heeft momenteel geen vertrouwen, hij zoekt echt naar zijn vorm. We geloven er wel in dat hij hier op een plek is waar hij het beste uit zichzelf kan halen. Volgens mij heeft hij nog in geen enkele wedstrijd aangetoond wat voor talent hij is. Ik leef echt met hem mee.” Sanches speelde, mede door een hamstringblessure, daarna nog slechts drie wedstrijden voor Swansea.

Sanches speelde vijftien wedstrijden voor Swansea, waarin hij één assist leverde.

“Het was niet mijn besluit om daarheen te gaan, ik werd gedwongen. De mensen bij Swansea waren heel aardig, ik respecteer de club, de spelers en iedereen die ik daar ontmoet heb. Ze hebben me alles gegeven, maar ik wilde daar niet zijn”, vertelde Sanches een jaar geleden in gesprek met L’Équipe. Heel even leek er na zijn terugkeer naar München - waar Ancelotti in de tussentijd plaatsgemaakt had voor Niko Kovac - een revival in te zitten. In de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen scoorde Sanches, uitgerekend op bezoek bij Benfica. Toch belandde hij weer op de bank, ondanks dat Kovac hem in het begin van het seizoen had gesmeekt om niet naar Paris Saint-Germain te vertrekken. “Ik zat in een restaurant toen mijn zaakwaarnemer me belde. ‘Je vliegt morgen naar Parijs’, vertelde hij. Ik zei dat het prima was en ik ben vervolgens naar huis gegaan om mijn koffers te pakken. De volgende dag verscheen ik op de training en zei Kovac tegen me: ‘Ga niet!’ Uiteindelijk ben ik niet gegaan en die week speelde ik niet. De week daarna speelde ik maar vijf minuten. Ik zag hoe ik vervolgens mijn plek in het nationale team verloor en ik merkte dat bepaalde kwaliteiten minder werden. Zelfs mijn eigen ploeggenoten vroegen waarom ik niet speelde, omdat ik op de training een van de beste spelers was. Niklas Sule haalde het zelfs aan in een interview.”

Lille verloste Sanches anderhalf jaar geleden uiteindelijk uit zijn lijden bij Bayern, door twintig miljoen euro voor hem neer te tellen. “Het is voor veel mensen een verrassende stap geweest. Maar ik heb deze keuze gemaakt, omdat ik wilde spelen”, verklaarde Sanches zijn keuze voor Lille in een interview met La Voix du Nord. In werkelijkheid werd er een Portugees offensief ingezet om de middenvelder naar Noord-Frankrijk te krijgen. De selectie van Lille telde met Jose Fonte, Xeko en Tiago Djalo al drie Portugezen en eerstgenoemde werd door de eveneens uit Portugal afkomstige sportief directeur Luís Campos gevraagd om mee te helpen om Sanches binnen te halen. Fonte, die net als Sanches deel uitmaakte van het Portugal dat in 2016 Europees kampioen werd, wist hem te overtuigen.

Zijn start in Frankrijk was verre van overtuigend. Sanches kampte met fysieke klachten en bulkte na drie uitermate moeizame jaren niet bepaald van het zelfvertrouwen. “Het begin was moeizaam, omdat Galtier zijn tauliers had. Dat waren de belangrijke spelers die Lille een jaar eerder de tweede plaats in de Ligue 1 hadden bezorgd. Benjamin André arriveerde tegelijk met Sanches en paste zich makkelijker aan”, legt Naim Beneddra, journalist van de Franse tak van Goal, uit aan Voetbalzone. Trainer Christoph Galtier en sportief directeur Campos spraken openlijk hun vertrouwen uit en kregen gelijk, toen Sanches aanvankelijk als vervanger van de naar Arsenal vertrokken Nicolas Pépé rechts op het middenveld in het basiselftal kwam. Later verschoof Galtier Sanches meer naar het centrum van het middenveld, waar hij een defensief blok vormde met de eerder van Stade Rennes overgenomen André. “Het keerpunt was de wedstrijd tegen Olympique Lyon, waarin hij uitstekend speelde.”

In Lille speelde Sanches voorlopig 47 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists.

“Hij is een atletische speler, krachtig en technisch uitstekend onderlegd. Eigenlijk is hij exact wat Galtier zoekt voor zijn elftal. Hij wil dat zijn spelers de duels aangaan en risico nemen in aanvallend opzicht. In dat opzicht past Sanches perfect bij Lille. Hij had alleen in eerste instantie moeite met de beperkte ruimte die je in de Ligue 1 krijgt, maar daar heeft hij zich na enkele wedstrijden wel op aangepast. Misschien is hij nu de duurste speler in de selectie van Lille, al komt dat meer omdat André, Yusuf Yazici en Jonathan Ikoné internationaal nog niet echt de aandacht hebben getrokken die ze verdienen”, vervolgt Beneddra. Sanches toonde in de eerste maanden van 2020 bij vlagen het talent dat hem ooit tot de meest begeerde voetballer van Europa maakte. Zijn naam begon weer te gonzen op de transfermarkt, Liverpool werd bijvoorbeeld genoemd als gegadigde. Toenmalig Lille-voorzitter Gerard López claimde in gesprek met L’Équipe zelfs dat een bod van zeventig miljoen euro op Sanches was afgewezen. “Ons sportieve project gaat voor”, sprak López. “We willen ons blijven ontwikkelen. Hoeveel clubs in de Ligue 1, los van Paris Saint-Germain, kunnen een bod van zeventig miljoen euro afwijzen?”

Het antwoord: waarschijnlijk geen een. En misschien had Lille het ook wel niet moeten doen. In december werd duidelijk dat les Dogues in financieel zwaar weer zitten en een verlies leden van 130 tot 200 miljoen euro. In theorie had Sanches een speler kunnen zijn die Lille in januari in één klap van alle financiële zorgen had kunnen verlossen, ware het niet dat hij de lijn van het vorige in maart afgebroken seizoen niet helemaal heeft kunnen doortrekken. Opnieuw moest hij al vroeg in het seizoen wedstrijden missen door een hamstringblessure, aanvankelijk nog slechts twee duels. Twee maanden later raakte hij andermaal geblesseerd, alleen stond hij nu een stuk langer aan de kant. “Hij heeft dit seizoen totaal al drie maanden gemist, allemaal door spierproblemen. Ik weet niet of dat te verklaren is, mogelijk is het gewoon pech. Daardoor ontbreekt het een beetje aan consistentie”, reageert Beneddra. Galtier concludeerde recent in de Franse media dat de blessures van Sanches veroorzaakt worden door ‘spanning’. “Het is niet het gevolg van veel wedstrijden. Ik heb hem al eens gewaarschuwd: als je de top wil halen, moet je relaxen. Hij houdt van de trainingen, de wedstrijden en de competitie, maar raakt soms ongeduldig of verveeld. Daardoor ontstaat spanning.”

“Renato is heel belangrijk voor ons, omdat hij simpelweg een heel goede voetballer is. Zijn absentie is goed opgevangen, maar het is fijn dat hij er weer bij kan zijn. Het is een jongen die zichzelf maar al te graag weer wil laten zien op het hoogste niveau. Hij kan echt heel goed voetballen, dus ik hoop dat hij zich snel weer kan laten gelden”, vertelt ploeggenoot Sven Botman tegenover Voetbalzone. Sanches lijkt door zijn meest recente afwezigheid echter zijn basisplaats verloren te zijn, aangezien Galtier ook nu hij weer fit is kiest voor André en Boubakary Soumaré als defensief blok op zijn middenveld. “Het team presteert zonder hem uitstekend en boekt goede resultaten. André en Soumaré vormen een goed duo en Galtier speelt nooit met meer dan twee defensief ingestelde middenvelders, dus dat is niet in het voordeel van Sanches. Nu er met de Europa League veel wedstrijden in korte tijd komen, zal hij zijn kansen krijgen”, voorspelt Beneddra. Er wordt in Frankrijk gesuggereerd dat Galtier van plan is om Sanches in een meer offensieve rol in zijn elftal in te passen, mogelijk zelfs als spits. De Portugees kwam vorige week in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Nantes, waarin hij een assist verzorgde, vanaf de reservebank als aanvaller binnen de lijnen. De kans bestaat dat Galtier een tactisch foefje voorbereidt voor het tweeluik met Ajax, door met Sanches een aanspeelpunt naast de meer beweeglijke Jonathan Ikoné of Jonathan David te poseren.

Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat Sanches momenteel wordt klaargestoomd voor de wedstrijden tegen Ajax. Galtier liet in de afgelopen weken - waarin Sanches twee keer een basisplaats had - weten dat hij rustig teruggebracht werd. “Ik denk dat hij van de partij zal zijn tegen Ajax. Langzaam maar zeker raakt hij weer in vorm en met zijn atletische voorkomen, zal hij van waarde kunnen zijn tegen Ajax”, stelt Beneddra. Als Sanches donderdag binnen de lijnen komt, staat hij al voor de vijfde keer in zijn nog altijd prille carrière tegenover Ajax. Met Bayern München (1-1 en 3-3) en Lille (3-0 en 0-2) won hij echter niet van de Amsterdammers. Het lijkt een gunstig voorteken voor Ajax, al weet je het in de grillige loopbaan van Sanches maar nooit.