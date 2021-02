Borussia Dortmund heeft met Marco Rose nieuwe coach binnen

Maandag, 15 februari 2021 om 15:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:13

Marco Rose heeft besloten om Borussia Mönchengladbach na dit seizoen in te ruilen voor Borussia Dortmund, zo maken die Fohlen maandagmiddag officieel wereldkundig. Dortmund moet de komst van de 44-jarige oefenmeester nog wel officieel bevestigen. Rose is in het Signal Iduna Park de permanente opvolger van Lucien Favre, die eind vorig jaar werd ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten.

Rose maakt gebruik van een ontsnappingsclausule in zijn tot medio 2022 lopende contract in Gladbach, waardoor hij deze zomer kan instappen bij Dortmund. "We hebben de laatste weken uitgebreid gesproken over de toekomst van Marco bij deze club", verklaart technisch directeur Max Eberle maandag op de website van Gladbach. "Hij heeft echter besloten om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule in zijn verbintenis. Desondanks zullen we er tot het einde van het seizoen alles aan doen om onze doelstellingen te behalen in de competitie, de beker én de Champions League (tegen Manchester City, red)."

?? Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

Rose is sinds de start van het seizoen 2018/19 de hoofdtrainer van Gladbach, de huidige nummer zeven in de Bundesliga. Vorig jaar eindigde hij met de club op een knappe vierde plaats, wat een ticket voor de Champions League opleverde. Eerder in zijn trainersloopbaan diende de beoogde nieuwe coach van Dortmund Lokomotiv Moskou en Red Bull Salzburg als hoofdcoach. Als speler heeft Rose een verleden bij VfB Leipzig, Hannover 96 en FSV Mainz 05. BILD meldde vorige maand dat Erik ten Hag al zou hebben gesproken met Gladbach over de opvolging van Rose, maar dat werd al snel ontkend door de Ajax-coach zelf.

Dortmund koos na het ontslag van Favre voor assistent-trainer Edin Terzic (38), al zijn de prestaties nog steeds niet denderend. Ondanks de aanwezig van sterspelers als Erling Braut Haaland en Jadon Sancho staat Dortmund vijftien punten achter koploper Bayern München, waardoor Champions League-voetbal voor volgend seizoen in gevaar is. BVB staat woensdagavond tegenover Sevilla in de achtste finale van het miljardenbal.

Gladbach gaat intussen op zoek naar een opvolger van Rose. Kicker noemt Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) en Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) als mogelijke kandidaten. Ook de clubloze Mark van Bommel wordt naar voren geschoven, daar hij een duidelijke voorkeur heeft voor een avontuur in de Bundesliga. De voormalig coach van PSV werd vorig jaar al genoemd bij Schalke 04, maar de hekkensluiter in de Bundesliga koos uiteindelijk voor Christian Gross als nieuwe hoofdtrainer.