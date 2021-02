Clubicoon velt vernietigend oordeel: ‘Arsenal heeft Ödegaard niet nodig’

Maandag, 15 februari 2021 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:38

Clubicoon Tony Adams velt een hard oordeel over het aankoopbeleid van Arsenal. De voormalig centrumverdediger, die in totaal negentien seizoenen in dienst was van de Noord-Londense club, zet in een grondige analyse onder meer vraagtekens bij het tussentijds aantrekken van Martin Ödegaard, die in de meest recente transferperiode op huurbasis overkwam van Real Madrid.

"Om eerlijk te zijn: Arsenal heeft Ödegaard eigenlijk helemaal niet nodig", laat Adams maandag optekenen in de Engelse media. "Ik heb me er bijzonder aan geërgerd dat Arsenal besloot om Nicolas Pépé en William aan te trekken, terwijl twee talenten (Emile Smith-Rowe en Bukayo Sak, red.) bezig waren om door te breken in het eerste elftal. Er zijn andere plekken in het team die veel meer aandacht verdienen, er zitten gaten in het elftal. Keek maar eens hoe kwetsbaar het elftal is in verdedigend opzicht. De verdediging is altijd al de zwakste schakel geweest", zo oordeelt Adams, die zelf leiding gaf aan één van de beste defensies in de clubgeschiedenis.

"Als technisch directeur (Edu, red.) zou Ödegaard niet op je lijstje moeten staan, de focus zou moeten liggen op het binnenhalen van goede en sterke verdedigers", voegt Adams daaraan toe. Arsenal haalde vorig jaar Gabriel Magalhães binnen, terwijl William Saliba dit seizoen ervaring opdoet bij OGC Nice. Daarnaast zijn er volgens onder meer The Independent plannen om David Luiz, wiens verbintenis na dit seizoen afloopt, een nieuw éénjarig contract te geven. Arsenal lijkt op verdedigend vlak juist progressie te boeken, want in de laatste elf duels werd maar liefst zesmaal de 'nul' gehouden.

Ödegaard maakte zondag indruk in het thuisduel van Arsenal met Leeds United (4-2) en na afloop toonde de Noorse spelmaker zich dan ook tevreden. "Ik denk dat het aanpassingsproces naar wens verloopt", zo liet de huurling weten in de Engelse media. "Mijn medespelers, de manager en iedereen binnen de club doet er alles aan om het mij naar de zin te maken. Ik voel mij op mijn gemak en ben nu al een onderdeel van het elftal. Ik ben er trots op dat ik hier bij Arsenal mag spelen", aldus Ödegaard.