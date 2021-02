‘Mister NAC’ nieuwe technisch directeur in Breda: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Maandag, 15 februari 2021 om 13:27 • Yanick Vos • Laatste update: 13:33

Ton Lokhoff is de nieuwe technisch directeur van NAC Breda. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat de oud-speler van de Bredanaars een contract heeft getekend tot aan de zomer van 2024 in het Rat Verlegh Stadion. “Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen”, reageert Mister NAC op de clubwebsite.

In april start Lokhoff met zijn werkzaamheden bij NAC. “De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt. Om dan na al die jaren terug te keren naar NAC voelt als thuiskomen”, aldus Lokhoff. “Thuiskomen in Nederland, maar bovenal thuiskomen bij mijn club. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan bij onze club. Samen gaan we hard aan de slag om de club terug te brengen naar waar het hoort. Hopelijk mogen de supporters snel naar het stadion en zien we hen tijdens een ouderwets Avondje NAC.“

Algemeen directeur Mattijs Manders is zeer verheugd met de aanstelling van Lokhoff. “Met Ton halen we een technisch directeur binnen die de club van binnen en buiten kent”, stelt Manders. “Hij weet als geen ander welke spelers bij ons kunnen slagen. " Volgens de directeur beschikt Lokhoff over een groot netwerk en beschikt hij over een duidelijke voetbalvisie. "Het is een echte liefhebber en zal dus met zeer grote regelmaat langs de velden te zien zijn. Een belangrijke kwaliteit van Ton is om jeugdtalent tijdig te onderkennen, zodat ook de jeugd een kans krijgt om door te breken in ons eerste elftal.”

Lokhoff speelde in de jeugd van NAC en brak door in het eerste elftal, waarin hij vier seizoenen zou spelen voordat hij de overstap maakte naar PSV. Via Nimes Olympique en Feyenoord keerde hij in het seizoen 1990/91 terug bij NAC. Lokhoff was na zijn actieve loopbaan als voetballer nog jarenlang assistent-trainer bij de Brabantse club en kwam in het seizoen 2003/04 aan het roer te staan als hoofdtrainer. Na zijn vertrek in 2005 was hij werkzaam voor Excelsior, Red Bull Salzburg, VVV-Venlo, PAOK Saloniki, VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.