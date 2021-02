Koeman weet wanneer hij uiterlijk een besluit neemt over meedoen Piqué

Maandag, 15 februari 2021 om 13:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:24

Ronald Koeman is optimistisch gestemd over Gerard Piqué, die is teruggekeerd op het trainingsveld van Barcelona na een absentie van bijna drie maanden. De hoofdcoach van Barcelona weet echter dat de centrumverdediger op de weg terug is van een zware knieblessure en Koeman wil derhalve dinsdag pas een definitieve beslissing nemen over de inzetbaarheid van Piqué in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain.

"Het gaat goed met Gerard, hij traint al vier of vijf dagen mee met de groep", verklaart Koeman maandagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen PSG in het Camp Nou van dinsdagavond. "Zijn fysieke gesteldheid zorgt voor tevredenheid bij ons en ik heb nog één dag om te besluiten of ik hem opneem in de wedstrijdselectie. Hij is er namelijk een tijdje uitgeweest. We gaan het bespreken en nemen uiterlijk dinsdagochtend een beslissing over Piqué", aldus Koeman, die tevens aangeeft dat Ronald Araújo dinsdagavond ontbreekt. "Het klopt dat hij niet heeft getraind en hij zal tegen PSG ook niet spelen. Verder zijn er geen verse blessuregevallen."

Koeman heeft ongeacht het wel of niet meespelen van Piqué voldoende vertrouwen in de overige verdedigers van Barcelona. "Ze hebben het tot dusver goed gedaan. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, dat hoort bij het voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat ze weten hoe ze moeten verdedigen tegen een sterke ploeg als PSG. We moeten ervoor zorgen dat hun aanvallers niet voor gevaar kunnen zorgen", aldus Koeman, die niet blij is met de bovenbeenblessure van Neymar.

De sterspeler van PSG viel vorige week woensdag na een uur spelen geblesseerd uit in het bekerduel met SM Caen (0-1), na een harde tackle van Steeve Yago. "Spelers zoals Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo dienen altijd beschermd te worden, want met hun kwaliteiten is het altijd genieten geblazen", benadrukt Koeman. "Daar moeten de scheidsrechters altijd ook voor hebben, zeker als er een keiharde overtreding van achter wordt begaan. Maar voetbal is natuurlijk nog altijd wel een contactsport." Koeman is inmiddels op de hoogte van de sterke en zwakke punten van PSG, dat door de afwezigheid van Neymar nog meer dan anders afhankelijk lijkt te zijn van Kylian Mbappé.

Koeman is er echter geen voorstander van om een vaste bewaker aan te wijzen voor Mbappé. "Zolang we balbezit hebben moeten we ervoor zorgen dat we goed staan opgesteld bij eventueel balverlies. Dat zal een heel belangrijk onderdeel worden van de wedstrijd tegen PSG. Het is overigens geen duel tussen Messi en Mbappé, al is Messi wel de beste speler ter wereld, iemand die een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen. Bij PSG kijkt iedereen natuurlijk naar Mbappé, die met zijn snelheid voor veel problemen kan zorgen. Het wordt een geweldige wedstrijd met spelers die voor vreugde zorgen bij iedere voetballiefhebber", aldus Koeman.