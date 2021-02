Rio Ferdinand: ‘Hij is op dit moment de beste speler in de Premier League’

Maandag, 15 februari 2021 om 13:04 • Yanick Vos

Rio Ferdinand is lovend over Jack Grealish. De oud-voetballer van onder meer Manchester United vindt de 25-jarige aanvoerder van Aston Villa momenteel de beste speler in de Premier League. Volgens Ferdinand steekt Grealish al het hele seizoen er met kop en schouders bovenuit in de Engelse competitie, zo heeft hij zondagavond laten weten bij BT Sport.

Door zijn goede vorm is Grealish in de wandelgangen al in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, terwijl hij ook een goede kans lijkt te maken op een plek in de EK-selectie van de nationale ploeg van Engeland. Volgens Ferdinand is Grealish dit seizoen dé speler om in de gaten te houden. “Ik kijk ontzettend graag naar hem”, aldus de oud-international. Grealish vult zijn rol als nummer tien bij Aston Villa volgens Ferdinand uitstekend in.

Grealish was in de Premier League dit seizoen goed voor zes doelpunten en tien assists. “Van een nummer tien wil ik zien dat hij tegenstanders passeert, ruimte creëert voor ploeggenoten en doelpunten en assists levert”, zei Ferdinand, die Grealish op zijn positie vindt uitblinken. “Grealish is de beste speler van de Premier League op dit moment, in deze vorm. Hij is het hele seizoen al de beste speler.”

Grealish is zelf tevreden over zijn vorm dit seizoen en hoopt dat het leidt tot een plek in de EK-selectie. “Aan het begin van het seizoen stelde ik als doel om meer betrokken te zijn bij doelpunten dan vorig seizoen, toen ik bij veertien goals betrokken was. Halverwege het seizoen ben ik dat aantal al voorbij”, zei Grealish onlangs tegen BT Sport. Hij hoopt echter op meer: “Ik wil niet alleen tien doelpunten en tien assists. Ik wil over dat aantal heen. Maar het belangrijkste is dat ik in de nationale ploeg kom. Daar denk ik constant aan.”

De vijfvoudig international van the Three Lions beseft dat hij nog geen zekerheidje is in de selectie van bondscoach Gareth Southgate. “De laatste paar keer zat ik erbij, maar er zijn zo ontzettend veel goede aanvallers in de Premier League en in het buitenland, zoals Jadon Sancho (Borussia Dortmund, red.). Ik wil dolgraag naar het EK. Ik hoop dat ik op deze manier kan blijven presteren en de bondscoach kan overtuigen. Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn op het EK.”