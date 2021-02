Ajax gewaarschuwd voor ‘Pogba-achtig' powerhouse met paardenlongen

Dinsdag, 16 februari 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:13

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit Boubakary Soumaré, die zich met Lille klaarstoomt voor een Europees tweeluik tegen Ajax.

Door Thijs Verhaar

Na een serie van zeven overwinningen op rij liet Lille zondag twee punten liggen in duel met Stade Brest (0-0). Trainer Christophe Galtier besloot onder meer Sven Botman rust te geven, terwijl ook Soumaré zich mocht sparen voor het naderende tweeluik met Ajax. Beide spelers zijn dit seizoen van grote waarde voor de koploper, die in de competitie al meer dan 600 minuten achter elkaar zonder tegentreffer is. De Nederlander heerst in de defensie, terwijl Soumaré als box-to-box-middenvelder fungeert als extra slot op de deur en ook in aanvallend opzicht zijn steentje bijdraagt.

De 21-jarige jeugdinternational van Frankrijk sloot zich op zijn twaalfde aan bij de befaamde jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, maar tekende in 2017 zijn eerste profcontract bij Lille. Les Dogues wisten hem te verleiden met een directe kans op speeltijd, wat voor hem op dat moment nog niet realistisch was in het Parc-des-Princes. Inmiddels denken Les Parisiens daar naar verluidt echter heel anders over. Soumaré zou hoog op de verlanglijst staan bij PSG, dat dan wel af moet afrekenen met clubs als Manchester United, Arsenal en AC Milan.

Boubakary Soumaré wordt vooral geroemd om zijn indrukwekkende fysiek en dito passing.

De Fransman heeft een contract dat hem tot de zomer van 2022 aan Lille verbindt, waardoor de club na dit seizoen tot verkoop over moeten gaan om nog goed te kunnen verdienen aan de transfervrij ingelijfde middenvelder. Soumaré werd vorig jaar januari al veelvuldig met een uitgaande transfer naar de Premier League in verband gebracht, maar destijds weigerde hij om te vertrekken naar Newcastle United. Hij mikte op een hoger segment clubs en kon het niet verkroppen dat zijn in financieel zwaar weer verkerende werkgever hem koste wat kost aan the Magpies wilde verkopen omdat Newcastle toevallig de hoogste bieder bleek.

Soumaré bleef door die vete met de toenmalige voorzitter Gérard Lopez zo’n twee maanden buiten het elftal, maar mag zich in de huidige jaargang weer een vaste waarde noemen in het elftal van Les Dogues. De veelvuldig met Paul Pogba en Yaya Touré vergeleken middenvelder beschikt over paardenlongen en heeft naast zijn ijzersterke tackles ook nog eens een goede dribbel en een splijtende pass in huis. Daarmee is de Fransman met Malinese roots dus zowel een breker als degene die de snelle aanvallers van Lille in stelling moet brengen tegen Ajax.

De Amsterdammers zijn in Europa vaker kwetsbaar gebleken voor counteraanvallen en gaven vorig seizoen op die manier ook veel kansen weg aan Lille, dat destijds in dezelfde groep werd ingedeeld bij de Champions League. Ajax won toen beide ontmoetingen (3-0 en 0-2), maar had daar veel hulp van André Onana voor nodig. Er is voor Ajax aankomende donderdag dus veel aan gelegen om de slag om het middenveld te winnen. Lille speelt vaak met twee centraal opererende middenvelders, waarbij Renato Sanches de aangewezen man lijkt om net iets voor Soumaré te worden geposteerd.

Soumaré zakt eigenlijk nooit door de ondergrens bij koploper Lille, dat bezig is aan een uitstekende reeks in de Ligue 1. Bij Soumaré valt vooral op dat hij keer op keer komt bovendrijven in gelijkwaardige wedstrijden.

“Ze kregen allebei rust tegen Brest, dus reken er maar op dat ze samen gaan spelen tegen Ajax. Het kan echter ook dat Sanches door een tactische variant een linie naar voren verhuist, zodat Benjamin André naast Soumaré komt te staan”, voorspelt Sébastien Martins. De journalist van de Franse tak van Goal snapt dat de Sanches als voormalig Golden Boy-winnaar het meest in het oog springt, maar waarschuwt de Amsterdammers ook voor Soumaré. “Hij is enorm sterk en heeft alles in huis om een heel goede box-to-boxmiddenvelder te worden. Zijn duelkracht is ongekend en hij zorgt bij balwinst vaak voor een goed vervolg.”

In defensief opzicht kan het qua positionering echter nog wel een stuk beter, oordeelt Martins. Daarmee snijdt hij een punt aan wat Galtier in 2019 ook al eens aanstipte. “Op dit moment gebruikt hij maar zo’n veertig procent van zijn potentieel”, stelde de succestrainer destijds bij Canal+. “Zijn overzicht kan nog beter, als hij meer notie krijgt van wat er zich achter hem afspeelt. Nu weet hij nog niet altijd wat er in zijn rug gebeurt, maar dat komt vanzelf zodra hij meer ervaring krijgt. Hij kan heel ver komen als hij veel wedstrijden blijft spelen”, stelde de succestrainer van Lille destijds.

Inmiddels heeft Soumaré onder zijn leiding bijna honderd wedstrijden in het eerste van Les Dogues op de teller staan, waarvan 28 van de mogelijke 32 duels in dit seizoen. Ook vertegenwoordigde hij alle jeugdelftallen van Frankrijk, terwijl hij door zijn sterke prestaties in de Ligue 1 wordt getipt om in maart voor het eerst uit te maken van de ijzersterke Franse nationale ploeg. Het spreekt in het voordeel van Soumaré dat hij in de Ligue 1 eigenlijk nooit meer door de ondergrens zakt, hetgeen hem een mooie waardering van FootballCritic oplevert.

De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Soumaré (78) prima te noemen. Daarmee presteert de vaak als holding midfielder opererende Soumaré bijvoorbeeld op eenzelfde niveau als de zeer ervaren Éver Banega, terwijl ook Óliver Torres van Sevilla op een vergelijkbaar niveau acteert.

Soumaré heeft echter als voordeel dat hij nog veel jonger is en duidelijke verbeterpunten heeft om zich verder te ontwikkelen. Hij lijkt zich daar ook terdege van bewust, want dit seizoen staat hij veel minder vaak uit positie dan in voorgaande jaren. Tegen Ajax zal hij bovendien extra gefocust zijn, want hij wil zich dolgraag onderscheiden in Europa. De middenvelder weet dat de grootste clubs van deze wereld hem al jaren op de korrel hebben, maar het is tegelijkertijd veelzeggend dat tot nu toe geen grotere club dan Newcastle United echt concreet voor hem is geworden.

Met een goede reeks in de Europa League kan hij zijn naam definitief vestigen, terwijl hij ook nog in de race is om de landstitel te winnen met Lille. Les Dogues hebben een voorsprong van één punt op de grote favoriet PSG, terwijl Olympique Lyon met een achterstand van drie punten ook nog volop meedoet. Ajax heeft het wat dat betreft een stuk ruimer, want de Amsterdammers staan in de Eredivisie al zes punten los met een wedstrijd minder gespeeld. Dat kan onbewust een klein voordeel zijn voor de Nederlandse koploper, maar voor Soumaré zal het geen verschil maken. Hij blijft twee keer negentig minuten voluit gaan en het is aan Erik ten Hag om daar een oplossing voor te vinden.