Gerbrands tot actie gemaand: ‘PSV moet ingrijpen, het is een speeltuin’

Maandag, 15 februari 2021 om 10:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:59

Willy van de Kerkhof kijkt met stijgende verbazing naar het wisselbeleid bij PSV. Trainer Roger Schmidt koos er afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag (2-2) voor om Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren op de bank te posteren, tot ongenoegen van de oud-speler van de Eindhovense club. "De wisselingen zijn absurd aan het worden", zo klinkt het twee dagen na het pijnlijke puntenverlies van PSV in het Cars Jeans Stadion.

Volgens Willy van de Kerkhof is het onmogelijk om bij een topclub alle spelers tevreden te houden en hij pleit er dan ook voor dat Schmidt kiest voor acht of negen basisspelers die altijd spelen. "Nu begin ik me toch zorgen te maken", verzucht de analist maandagochtend in gesprek met Omroep Brabant. Broer René van de Kerkhof is het roerend eens met de kritiek op Schmidt. "Hij moet er geen speeltuin van maken." Als voorbeeld wordt door hem verwezen naar Ihattaren, die vorige week in het bekerduel met Ajax (2-1 nederlaag) 'nog één van de uitblinkers' was.

"Maar hij begint tegen ADO weer gewoon op de bank. Onbegrijpelijk", deelt René van de Kerkhof een onvoldoende uit aan Schmidt. Willy van de Kerkhof vindt dat het tijd wordt dat algemeen directeur Toon Gerbrands zich meer gaat bemoeien met de werkzaamheden van Schmidt. "Gerbrands moet geen opstelling bepalen", zo benadrukt hij, al moet de bestuurder 'wel om duidelijkheid vragen'. "PSV moet ingrijpen. De beste spelers moeten spelen. Het is, zoals René zegt, een speeltuin aan het worden. Als je goed speelt, weet je nog niet of je de volgende wedstrijd speelt. En dat is niet goed voor het zelfvertrouwen van spelers", waarschuwt René van de Kerkhof voor verdeeldheid in de kleedkamer.

De gebroeders Van de Kerkhof vinden tevens dat Schmidt zich niet meer moet uitlaten over de arbitrage in Nederland. De PSV-coach vindt onder meer dat de VAR moet worden afgeschaft in Nederland. "Hij moet met zijn elftal bezig zijn, niet met de scheidsrechters. Als je bovenaan staat, heb je wat te vertellen. Maar zolang je tweede staat, moet je je mond houden", verwijst René van de Kerkhof naar de plek op de ranglijst van PSV, met een achterstand van zes punten op koploper Ajax. De lijstaanvoerder uit Amsterdam heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.