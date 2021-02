Goed nieuws voor PSG voor duel met Barça pakt slecht uit voor Xavi Simons

Maandag, 15 februari 2021 om 10:44 • Chris Meijer

Paris Saint-Germain kan in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Barcelona een beroep doen op Marco Verratti. De 28-jarige middenvelder ontbrak de afgelopen weken door een coronabesmetting en een heupblessure, maar maakt deel uit van de wedstrijdselectie van les Parisiens voor het bezoek aan Catalonië. Ángel Di Maria en Neymar zullen in het Camp Nou niet van de partij zijn, evenals Xavi Simons.

Verratti moest het met 2-1 gewonnen thuisduel met OGC Nice afgelopen zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan en de vrees bestond dat hij ook tegen Barcelona zou ontbreken. Trainer Mauricio Pochettino kan echter ‘gewoon’ een beroep doen op de Italiaanse middenvelder. Di Maria (bovenbeen) en Neymar (dijbeen) ontbreken door blessures wel in het keurkorps van PSG voor de ontmoeting met Barcelona.

Ook Simons is ook niet van de partij in Barcelona. De zeventienjarige middenvelder maakte afgelopen weken verschillende keren deel uit van de wedstrijdselectie van PSG en beleefde in de met 0-1 gewonnen Coupe de France-wedstrijd tegen SM Caen zijn officiële debuut. Pochettino heeft voor het duel met de oude club van Simons echter geen plek in zijn selectie. Mitchel Bakker is er dinsdagavond wel bij, als er in Barcelona om 21.00 uur wordt afgetrapt.

Volledige selectie van PSG: Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Mitchel Bakker, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Danilo Pereira, Rafinha Alcantara, Ander Herrera, Edouard Michut, Julian Draxler, Moise Kean, Kylian Mbappé, Mauro Icardi en Pablo Sarabia.