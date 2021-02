Lofzang op Koeman na mijlpaal: ‘Iedereen bij Barça is blij met zijn werk’

Maandag, 15 februari 2021 om 10:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:52

Barcelona moet wederom miljoenen neerleggen voor Ousmane Dembélé. De vleugelaanvaller speelde afgelopen zaterdag tegen Deportivo Alavés (5-1 zege) zijn honderdste wedstrijd in het shirt van de Catalaanse grootmacht, waardoor er vijf miljoen euro dient te worden overgemaakt naar Borussia Dortmund. De bonusbedragen werden in 2017 afgesproken toen Dembélé de Duitse grootmacht inruilde voor een meerjarig en lucratief contract bij Barcelona.

Het basisbedrag van de transfer van bijna vier jaar geleden bedroeg 120 miljoen euro. Bij de 25ste, 50ste, 75ste en 100ste wedstrijd van Dembélé kwam er elke keer een bonussom van 5 miljoen euro bij, waardoor Barcelona inmiddels 140 miljoen euro heeft betaald aan BVB. Door andere variabelen kan de totale transfersom oplopen tot 148 miljoen euro. De inmiddels 23-jarige buitenspeler kende met name door blessureleed de nodige problemen in zijn eerste jaren bij Barcelona, Onder trainer Ronald Koeman echter lijkt de situatie behoorlijk veranderd te zijn.

Koeman: 'Een goede Messi is van vitaal belang voor Barcelona'

Sinds de komst van Koeman gaan veel dingen anders bij Barcelona, zo benadrukt Dembélé. "Met name tijdens trainingen en in de voorbereiding op wedstrijden", verklaart de buitenspeler in een interview op de website van de UEFA. "Op fysiek vlak staan we er als spelers goed voor. Mijn workouts zijn van een hoge kwaliteit en de intensiteit ligt zeer hoog. Iedereen voelt zich gelukkig en fysiek gezien staan we als elftal aan de top", aldus de gelukkige Dembélé.

"Eerlijk gezegd, menselijk gezien, is de manier waarop Koeman omgaat met de spelersgroep erg goed", vervolgt Dembélé zijn lofzang op de vorig jaar zomer aangestelde Koeman. "Iedereen is blij met zijn komst en met het werk dat hij hier verzet. Het is nu van belang dat we zo door blijven gaan. We zijn pas halverwege het seizoen. Er zijn bepaalde doelstellingen en we zullen tot het einde blijven vechten om de prijzen", belooft de strijdbare vleugelaanvaller van Barcelona.