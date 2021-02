Real Madrid bepaalt vraagprijs op 25 miljoen euro

Bayern München is concreet geworden voor Max Aarons. Der Rekordmeister onderhoudt al twee jaar contact met de vleugelverdediger van Norwich City, die eveneens op het lijstje staat bij Manchester United. (Daily Mirror)

Ton Lokhoff staat op het punt om terug te keren bij NAC Breda. Hij is momenteel nog in dienst bij VfL Wolfsburg, maar mag mogelijk enkele maanden eerder vertrekken om technisch directeur te worden bij zijn oude liefde. (BN/DeStem)

De aan Arsenal verhuurde middenvelder is voor een bedrag van 25 miljoen euro op te halen in de Spaanse hoofdstad.