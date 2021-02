Ten Hag: ‘Dat we met een man minder speelden, vind ik te kort door de bocht’

David Neres kreeg afgelopen zaterdag tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (0-2 zege) een basisplaats van trainer Erik ten Hag, die daarmee Antony op de reservebank hield. Ondanks dat de Braziliaanse vleugelaanvaller in Almelo geen gelukkig optreden kende, neemt Ten Hag hem in gesprek met De Telegraaf in bescherming. De oefenmeester benadrukt dat Neres nog wedstrijdfitheid moet opdoen, nadat hij in de eerste seizoenshelft enkele weken ontbrak met een enkelblessure.

“Dat we met een man minder speelden, vind ik veel te kort door de bocht. David moet de laatste stap maken naar wedstrijdfitheid. Hij heeft duels nodig om weer op dat niveau te komen. En ik verwacht dat hij daar heel snel weer zal zijn. We moeten hem minuten geven, maar geen schade oplopen. De hele ploeg heeft niet top gespeeld. Dat kun je ook niet altijd, maar dan moet je dit soort wedstrijden wel winnen”, geeft Ten Hag te kennen. De oefenmeester stelt dat Neres ‘klaar is’ om komende donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC te beginnen.

“Maar we hebben ook opties met Zakaria Labyad en Brian Brobbey niet te vergeten. Oussama Idrissi was ziek”, vervolgt de trainer van Ajax. Neres kwam midweeks in het bekerduel met PSV (2-1 zege) als invaller binnen de lijnen en verzuimde tot twee keer toe tijdens een counter een ploeggenoot in stelling te brengen, doordat hij voor eigen succes ging. “Ik heb het er bewust niet met hem over gehad, maar de ploeg zelf heeft hem wel duidelijk gemaakt dat hij de bal op zo’n moment moet spelen. Dan gooi je de wedstrijd in het slot.”

“Het is de wereld waarin we leven, met wat er allemaal achter zit. Ze denken soms alleen belangrijk te zijn door zelf te scoren. Maar het gaat erom dat het team wint. Dus je moét de goede keuzes maken”, constateert Ten Hag. Hij ziet dat dit ook met vorm te maken heeft en Neres is een tijdlang uit de roulatie geweest. “Hij was ook best teleurgesteld dat hij niet startte tegen PSV. Voor dat niveau moet hij nog een stapje maken, maar tegen FC Utrecht had ik het wel in gedachten om hem te laten starten.”