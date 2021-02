Josep Pedrerol weet het zeker: Ramos gaat Real na zestien jaar verlaten

Maandag, 15 februari 2021 om 07:26 • Chris Meijer • Laatste update: 08:21

De wegen van Sergio Ramos en Real Madrid gaan komende zomer definitief scheiden, zo claimt Josep Pedrerol. De presentator van het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito stelt dat er ‘geen weg meer terug is’ voor de 34-jarige centrumverdediger. Ramos is bij Real Madrid in het bezit van een aflopende verbintenis en het werd al eerder duidelijk dat de onderhandelingen over een langer verblijf moeizaam verliepen.

Nu zou dus definitief de stekker uit de onderhandelingen tussen Ramos en Real Madrid zijn getrokken. Pedrerol stelt tevens dat er ‘geen weg meer terug is’, dus het is niet mogelijk dat beide partijen komende maanden alsnog tot een overeenkomst komen. Het is alleen nog de vraag wanneer Real Madrid of Ramos het vertrek wereldkundig gaat maken, zo klinkt het bij El Chiringuito. De Koninklijke is reeds begonnen met de voorbereidingen voor volgend seizoen en Ramos maakt geen deel uit van die plannen. De eveneens een aflopend contract bezittende David Alaba van Bayern München wordt al langer genoemd als de mogelijke opvolger van Ramos.

Mocht dit kloppen, komt er na zestien jaar een einde aan het huwelijk tussen Real Madrid en Ramos. De 178-voudig Spaans international werd in 2005 voor 27 miljoen euro overgenomen van Sevilla. Sindsdien speelde de centrumverdediger 668 wedstrijden voor Real Madrid, met wie hij onder meer vier keer de Champions League, vier keer het WK voor clubteams, vijf Spaanse landstitels en tweemaal de Copa del Rey veroverde. Momenteel is Ramos al een aantal weken uit de roulatie door een meniscusblessure.

Eerder meldde ABC dat Real Madrid Ramos een ultimatum zou hebben gesteld voor een besluit over zijn aflopende contract. De Koninklijke wilde uiterlijk eind maart horen of hij zou ingaan op de contractaanbieding. Ramos zou een contract voor één jaar, met een optie voor nog een seizoen, aangeboden hebben gekregen. Door de financiële gevolgen van de coronapandemie heeft de selectie van Real Madrid tien procent van zijn salaris ingeleverd en president Florentino Pérez wilde het contract van Ramos onder dezelfde voorwaarden met één jaar verlengen.

Ramos, die naar verluidt zeventien miljoen euro per jaar verdient bij Real Madrid, had meer waardering verwacht en stoorde zich eveneens aan het feit dat Pérez het voorlopig alleen maar bij korte ontmoetingen met hem houdt. El País meldde eerder dat Ramos een formele aanbieding, een officieel gesprek en een vooruitzicht hoe zijn toekomst er uitziet als hij zijn contract zou verlengen verlangde van Real Madrid. De naam van Ramos wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester City en Paris Saint-Germain.