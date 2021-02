Valentijn Driessen: ‘Daarmee is Ajax een subsidieverlener voor die clubs’

Na het puntverlies van PSV op bezoek bij ADO Den Haag (2-2) heeft koploper Ajax dankzij een 0-2 overwinning op Heracles Almelo de voorsprong op zijn naaste achtervolger uitgebouwd naar zes punten, met nog een wedstrijd tegoed. Valentijn Driessen constateert in zijn column in De Telegraaf dat dit seizoen de ‘hegemonie’ van Ajax zal inleiden. De journalist stelt dat de Amsterdammers het zich kunnen veroorloven om ‘subsidieverstrekker’ voor andere clubs te zijn, zoals Bayern München dat ook is in Duitsland.

Driessen haalt aan dat dit ‘precies is’ hoe directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars het voor ogen hadden. “De kosten gingen uit voor de baat, met miljoeneninvesteringen in onder anderen Tadic en Blind. Met de Champions League-inkomsten afgelopen drie seizoenen heeft Ajax een financiële en sportieve straatlengte voorsprong genomen op alle concurrenten. Met de 35e titel en een verzekerde plaats in de poulefase van de Champions League volgend seizoen is de volgende zilvervloot alweer in aantocht.”

“De hele voetbalpiramide, en het geld dat daarin wordt rondgepompt, is ingericht om de groten en de rijken nog groter en nog rijker te maken. In ieder geval internationaal”, vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen haalt aan dat zelfs wanneer AZ dit seizoen via de voorrondes het hoofdtoernooi van de Champions League had bereikt, Ajax nog steeds meer geld tegemoet had gezien. Deze verschillen worden door het nieuwe Champions League-format vanaf 2024 verder vergroot.

“In de Nederlandse situatie in het voordeel van Ajax. Zodanig dat ze het zich zelfs kunnen veroorloven om veel te veel te betalen voor middelmatige spelers als Klaiber, Pierie en Scherpen. Daarmee is Ajax een subsidieverlener voor FC Utrecht, SC Heerenveen en FC Emmen”, stelt Driessen. Hij ziet dat Bayern München hetzelfde doet, al kaapt der Rekordmeister zelfs spelers weg bij concurrenten RB Leipzig en Borussia Dortmund. “Zover gaat Ajax nog niet, maar dat heeft meer te maken met het ontbreken van spelers bij PSV, AZ en Feyenoord die de kwaliteiten bezitten waar Ajax naar op zoek is.”