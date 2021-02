Ibrahim Afellay komt bij Studio Voetbal met harde uithaal naar Roger Schmidt

Ibrahim Afellay is niet onder de indruk van trainer Roger Schmidt van PSV. In de uitzending van Studio Voetbal stelt de voormalig middenvelder dat Schmidt 'tactisch vermogen' ontbeert en dat zijn keuzes allesbehalve logisch zijn. Schmidt zoekt te makkelijk excuses voor de problemen van PSV en gaat niet bij zichzelf te rade, stelt Afellay. Zaterdag verloor PSV punten bij ADO Den Haag (2-2), terwijl Ajax midweeks te sterk was in het bekertoernooi (2-1).

Afellay is geen voorstander van de vaste basisplaatsen van Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré als controlerende middenvelders. "Blijkbaar heeft hij (Schmidt, red.) gewoon het tactisch vermogen niet om zo te denken, want hij laat die jongens iedere keer weer staan. Ie-de-re keer", verzucht Afellay. "Hoe kun je nou domineren als je twee spelers in het centrum hebt staan die grossieren in balverlies? Waarbij Sangaré de kroon spant." Sangaré leed tegen ADO 19 keer balverlies; Rosario 17 keer. Ryan Thomas (21), Philipp Max (25) en Donyell Malen (22) verloren vaker de bal aan de kant van PSV.

"Je moet spelers hebben die vast zijn, de juiste keuzes maken, betrouwbaar zijn. Zij zijn alles, behalve dat", doelt Afellay op het controlerend blok van PSV. "Hij zal er nooit eens één controleur uit halen. Je speelt tegen ADO Den Haag... Je kan toch niet aan je achterban verkopen dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld? Je geeft gewoon twee goals weg, tegen ADO. Die moet je gewoon winnen, linksom of rechtsom. Áltijd maar excuses. Dat is topclub-onwaardig. Dan is het weer de grensrechter, dan weer de VAR, dan weer het speelschema, dan is er een speler ziek, zwak of misselijk. Het houdt een keer op, hè?"

Afellay bestrijdt dat hij 'rancuneus' is, omdat hij afgelopen zomer geen nieuw contract kreeg bij PSV. "Dat ik er gespeeld heb, wil toch niet zeggen dat ik de waarheid niet mag zeggen? Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat zijn keuzes verklaarbaar en logisch zijn. Dan gaan mensen mij ontoerekeningsvatbaar verklaren", geeft hij aan. Tafelgenoot Pierre van Hooijdonk doet vervolgens de suggestie om eens een 4-3-3-systeem te proberen in plaats van het huidige 4-2-2-2. "Jij maakt die schakeling, maar hij nog steeds niet, na 22 wedstrijden", reageert Afellay daarop. "Hij blijft volharden in dat systeem met twee controleurs, dus de veldbezetting klopt sowieso niet. Ze geven steeds goals weg. Het wordt wel eens tijd dat er iets gaat gebeuren. We mogen nu toch wel tot de conclusie komen dat het voor geen meter loopt?"