Van Hooijdonk: ‘Berghuis wil het op een chique manier onder het tapijt schuiven’

Zondag, 14 februari 2021 om 23:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:06

Steven Berghuis vindt dat de verhalen over het vermeende gebrek aan video-analyses bij Feyenoord 'uit hun verband' zijn getrokken. De aanvoerder van Feyenoord zei twee weken geleden na de overwinning op PSV (3-1) dat hij graag ziet dat er meer gebruik wordt gemaakt van videobeelden door de technische staf. Zondag, na de 5-0 zege op Willem II, probeert Berghuis zijn standpunt te verduidelijken.

De aanvaller, die tegen Willem II scoorde uit een penalty, moet lachen als hij wordt gevraagd naar zijn uitspraken van twee weken geleden. "Nou, dat is helemaal uit zijn verband getrokken", zegt Berghuis tegen de NOS. "Er werd aan mij gevraagd: hoe kun je dit (de vorm na de zege op PSV, red.) nou voortzetten? Nou, de enige manier om dat voort te zetten is om dat te laten zien, daarmee niet zeggende dat dit nooit wordt gedaan." Bij Feyenoord wordt er volgens Berghuis wel met video-analyses gewerkt. Het lijkt erop dat er met de komst van Koen Stam, de assistent-trainer van Feyenoord Onder-21 die na het vertrek van Zeljko Petrovic naar Willem II is doorgeschoven naar het eerste elftal, meer nadruk wordt gelegd op het gebruik van beeldmateriaal.

"Ik heb één keer met hem gezeten. Volgens mij hebben meerdere jongens dat gedaan. Hij heeft individuele beelden laten zien. Dat deden de verdedigers altijd al met John (de Wolf, red.). Maar als ik voor mezelf spreek, dan deed ik dat voornamelijk zelf", vertelt Berghuis, wiens uitspraken zondagavond worden besproken bij Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk is het niet eens met Berghuis dat de kwestie de afgelopen weken uit zijn verband is gerukt. Het was Van Hooijdonk die het onderwerp na de zege op PSV belichtte bij hetzelfde praatprogramma: hij noemde de technische staf van Feyenoord 'old school' en zei dat de spelers met nieuwe trainingsmethoden wilden werken. Hij noemde het 'raar' dat er anno 2021 nauwelijks met videobeelden gewerkt werd.

"Natuurlijk zijn er video- en data-analisten bij Feyenoord, maar daar werd niet of nauwelijks gebruik van gemaakt", komt Van Hooijdonk zondagavond terug op het onderwerp, nadat het interview met Berghuis is getoond. "En dat hoor je hem hier duidelijk zeggen. Hij wil het alleen niet weer oprakelen en probeert het op een nette, chique manier onder het tapijt te schuiven. Dit zijn moderne voetballers die bij het Nederlands elftal zitten, waar met videobeelden gewerkt wordt. Ze krijgen dan op hun falie en worden belachelijk gemaakt door de old-school-analisten, die zelf hebben gevoetbald in een tijd dat de naam nog met een krijtje op een schoolbord werd geschreven. Dit is het hedendaagse voetbal en de spelers willen dit ook. Als ze daar een fijner gevoel door krijgen, moet je het ze aanreiken."

Rafael van der Vaart benadrukt dat Advocaat hoe dan ook goed presteert als trainer van Feyenoord. “Die analisten zijn allemaal leuk, maar als ik speler van Feyenoord was, waren er genoeg wedstrijden waarvan ik een dag later liever geen beelden had gezien", zegt hij lachend. Hij doelt daarmee onder andere op de 3-0 nederlaag die Feyenoord tweeënhalve week geleden leed bij sc Heerenveen. Na die kansloze nederlaag ontstond discussie over het tactisch vermogen van de technische staf en de spelers. Van Hooijdonk denkt dat beelden echter kunnen helpen om spelsituaties te visualiseren voor spelers. “En dan blijft het veel langer hangen bij mensen.”