Queensy Menig lacht: ‘Wie van ons twee sneller is? Ik weet het niet’

Zondag, 14 februari 2021 om 23:13 • Dominic Mostert

FC Twente boekte zondag een 0-2 overwinning op Vitesse en het eerste doelpunt werd gecreëerd door Luciano Narsingh en Queensy Menig. Narsingh werd na een kwartier de diepte in gestuurd en bediende Menig, die de bal langs de uitkomende Remko Pasveer in het doel schoof. Na afloop van de wedstrijd staan de twee snelheidsduivels Voetbalzone te woord en reageert laatstgenoemde op de vraag wie van de twee het snelst is. De interviews zijn in onderstaande video te bekijken.