Internazionale jubelt dankzij Lukaku; bizarre wissel voor Hoedt

Zondag, 14 februari 2021 om 22:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:53

Internazionale is na 22 speeldagen, en voor het eerst dit seizoen, de lijstaanvoerder van de Serie A. Het team van trainer Antonio Conte was zondagavond dankzij een hoofdrol voor Romelu Lukaku met 3-1 te sterk voor Lazio en profiteerde zodoende optimaal van de verrassende nederlaag van AC Milan zaterdag bij Spezia: 2-0. Inter, waar Stefan de Vrij negentig minuten binnen de lijnen stond, heeft nu één punt meer dan de rood-zwarte rivaal uit Milaan en over exact een week staat in het San Siro il Derby della Madonnina op het programma.

Twee doelpunten van Lukaku zorgden voor het klassenverschil in de eerste helft in het Giuseppe Meazza en dat was een hard gelag voor Lazio, dat de treffers op ongelukkige wijze om de oren kreeg. Na negentien minuten spelen ging de bal op de stip. Een tackle van Wesley Hoedt, die de in de warming-up uitgevallen Stefan Radu in de basis verving, leek zowel op de bal als op Lautaro Martínez te zijn. Scheidsrechter Michael Fabbri wees meteen naar de stip en koos er ondanks contact met de VAR niet voor om de beelden te bekijken. Lukaku stuurde doelman José Manuel Reina vervolgens de verkeerde hoek in: 1-0.

Lukaku vanaf de stip met de 1-0 ???? De pingel werd veroorzaakt door Wesley Hoedt ? Terecht of niet? ??#ZiuggoSport #SerieA #InterLazio pic.twitter.com/vFwKnPEhoG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 14, 2021

Dat leek ook de enige treffer van de eerste helft te zijn, zeker toen een doelpunt van Lukaku in de extra tijd door de arbitrage wegens buitenspel werd afgekeurd. Na een duel tussen Marcelo Brozovic en Manuel Lazzari kwam de bal voor de voeten van de Belg, die de bal vervolgens achter Reina schoot. De VAR bekeek of Lukaku daadwerkelijk buitenspel stond en dat bleek niet het geval: 2-0. Opvallend moment vlak voor aanvang van de tweede helft: Hoedt en Lucas Leiva stonden klaar op het veld, maar werden zichtbaar verbaasd nog voor het beginsignaal door Inzaghi gewisseld voor Marco Parolo en Gonzalo Escalante.

Na een uur spelen leek de spanning in Milaan terug te keren toen Lazio het geluk een keer aan zijn zijde had. Een vrije trap van Sergej Milinkovic-Savic werd door de heup van Escalante van richting veranderd, waarna doelman Samir Handanovic volledig op het verkeerde been werd gezet: 2-1. Het geloof van het team van Simone Inzaghi in een beter resultaat vervloog al snel. Luttele minuten later ontving Lukaku nog op eigen helft een bal van Brozovic aan de rechterkant, rende hij over tientallen meters Marco Parolo eruit en uiteindelijk was Martínez degene die het leer in het lege doel werkte: 3-1.

Romelu Lukaku op de brommer! ???? En Lautaro Martínez die de bal alleen nog maar hoeft binnen te lopen ????#ZiggoSport #SerieA #InterLazio pic.twitter.com/Ot0lPZc4s4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 14, 2021

Dat was de genadeklap voor Lazio, dat tot zondag zes competitieduels op rij had gewonnen. De ploeg van Inzaghi staat nu zevende, al bedraagt de achterstand op stadsgenoot en nummer drie AS Roma slechts drie punten. Inter profiteert met de overwinning ook optimaal van de nederlaag van Juventus zaterdag bij Napoli (1-0). De regerend landskampioen heeft acht punten minder dan Inter, maar ook een duel minder gespeeld.