Jack van Gelder en Sjaak Swart ruziën live op de radio: ‘Sneue oude man’

Zondag, 14 februari 2021 om 22:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:58

Jack van Gelder en Sjaak Swart kunnen op dit moment niet met elkaar door een deur. De presentator van Ziggo Sport en de clubicoon van Ajax waren dit weekend te gast bij NH Radio Sportcafé en raakten met elkaar in de clinch. Swart verweet Van Gelder onder meer dat er tijdens Rondo, het praatprogramma dat laatstgenoemde presenteert, te negatief wordt gesproken over Donny van de Beek, met wie Swart bevriend is. Van Gelder counterde door Swart een 'sneue oude man' te noemen.

Van Gelder en Swart waren niet in dezelfde ruimte: ze werden allebei gebeld door presentator Leo Driessen om de laatste ontwikkelingen in de voetballerij te bespreken. In het begin van de uitzending belde Driessen met Van Gelder; de verbinding met Swart werd later geopend, toen Driessen een discussie over Ajax wilde inleiden. Swart gaf aan dat hij in de auto zat en pas na een minuut geïnterviewd kon worden, waarna Driessen aangaf dat het geen probleem was, omdat hij de tussenliggende tijd met Van Gelder kon volpraten. Het verbaasde Swart dat er nog iemand aan de lijn was.

"Dan ga ik even verder met Jack", zei Driessen. "Ach...", reageerde Swart. Het was voor de luisteraar niet meteen duidelijk waar de irritatie bij de clubicoon van Ajax vandaan kwam, maar Van Gelder legde dat snel uit. "Ik heb altijd een enorme bewondering voor Sjaak gehad, maar hij wordt nu een sneue oude man", zei de journalist, terwijl Swart nog altijd meeluisterde. "Hij belt mij op tijdens de uitzending van afgelopen zondag (7 februari, red.) en hij zegt: 'Gullit en jij moeten een keer ophouden om Van de Beek zo af te zeiken. Nou, dan heeft hij niet goed geluisterd. Wij hebben alleen maar gezegd dat we hopen dat Donny van de Beek speelminuten gaat maken om kans te blijven houden op het EK."

De ruzie tussen Jack van Gelder en Sjaak Swart is vanaf minuut 10:25 te horen.

"Dat is het enige wat we hebben gezegd. Toen werd hij ontzettend boos. Ik heb hem gebeld om daarna te zeggen dat ik niet begreep wat hij bedoelde, want wij hadden het helemaal niet op die manier gezegd. We hebben het juist voor Van de Beek opgenomen en dat doen we steeds", benadrukte Van Gelder. Swart had geen zin in een gesprek met drie man. "Als je met hem gaat lullen, moet je niet met mij lullen." Het weerwoord van Van Gelder over Van de Beek vond Swart niet overtuigend. "Nee, daar ga ik niet meer over praten joh. Dat is niet van één keer. Jack is een leuke gozer, maar hij moet niet over voetballen gaan praten. Voorspellingen moet je doen, of Vitesse nog in de buurt van het kampioenschap komt", zei hij cynisch.

Swart doelde op een uitspraak van Van Gelder in een recente uitzending van Rondo. "Je kunt wel dollen, het interesseert me geen klote. Maar ik wil niet in gesprek met je, want ze wilden mij wat vragen", voegde Swart toe. Van Gelder reageerde: "Ik zal alleen zeggen dat ik in december heb gezegd dat het gezien het programma mogelijk zou zijn dat Vitesse aan het eind van januari bovenaan staat." Swart hing vervolgens de telefoon op, nadat hij stelde dat hem voorafgaand aan het interview was verzekerd dat er geen sprake zou zijn van een gesprek met drie personen. Driessen ontkende dat hij die belofte had gedaan.

Van Gelder herhaalde nadat Swart had opgehangen dat de 82-jarige Mister Ajax een 'beetje een sneue man' wordt. "Ik heb weleens met hem gezaalvoetbald en het is een leuke man, maar zodra hij over de lijn stapt wordt hij dan ook gestoord. Hij luistert gewoon niet goed." De presentator denkt niet dat Swart over een paar dagen kan lachen om de ruzie. "Nee nee nee, dat krijg je niet meer voor elkaar... Hij riep ook tegen mij: je moet je bek houden, want je hebt nooit hoog gevoetbald. Nee, dat klopt. Jammer, ik vind het een aardige man. Of laat ik het zo zeggen: het kan een aardige man zijn..."