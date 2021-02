Mahi in spanning: ‘Voor mij is het afwachten, met een telefoon in de broekzak’

Zondag, 14 februari 2021 om 21:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:38

FC Utrecht overtuigde zondag niet tegen VVV-Venlo (3-1 winst), maar stapte mede dankzij twee treffers van invaller Mimoun Mahi wel als winnaar van het veld. Alsof dat nog niet genoeg was voor de aanvaller, verwacht hij ook nog op zeer korte termijn vader te worden. Terwijl Mahi zijn ploeg naar de vierde overwinning in de laatste vijf wedstrijden schoot, zat zijn hoogzwangere vrouw thuis.

Mahi werd door trainer René Hake op de bank gehouden tegen VVV, maar kwam tien minuten na rust binnen de lijnen voor Othman Boussaid. Amper vijf minuten later was het al raak en tekende hij met het hoofd voor de 1-0 op aangeven van Moussa Sylla. “Ik zei het al in de rust tegen hem: ‘Als je aan de zijkant bent, gooi hem gewoon voor’”, vertelt Mahi in gesprek met ESPN. “’Dan zorg ik dat ik hem binnenknik’.” Het waren de invallers die het zondag deden voor Hake, want ook Bart Ramselaar nam een treffer voor zijn rekening. Een rake strafschop van Giorgos Giakoumakis in de slotfase was daardoor slechts voor de statistieken.

De voorhoedespeler kan niet wachten tot zijn geliefde bevalt en werd tijdens de wedstrijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in huize Mahi. Hij hoopt dan ook dat zijn vrouw snel bevalt. “Ik hoop vanavond (zondagavond, red.), dat zou wel lekker zijn. Ik hoop dat ze heeft meegekeken en het vanavond wel even doorzet. Voor mij is het alleen maar afwachten, met een telefoon in mijn broekzak. Je weet, de laatste loodjes wegen het zwaarste. Ik bereid me op een normale manier voor op een wedstrijd, ook deze. Zolang het niet gebeurt, probeer ik me te focussen op de wedstrijd.”

De treffers betekenden nummer vijf en zes van het seizoen voor Mahi, die de laatste weken door Hake vooral als invaller binnen de lijnen wordt gebracht. “Ik heb een periode gehad dat ik veel kansen nodig had”, gaat Mahi verder. “Uiteindelijk ligt het allemaal aan mezelf of ik wel of niet speel. Hopelijk kan ik deze lijn doorzetten. Het is niet fijn om op de bank te zitten, maar daar waren andere redenen voor. Keihard werken en presteren, dan kom je vanzelf weer in de basis, daar ben ik van overtuigd.”