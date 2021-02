Dirk Kuyt: 'Zijn moeder is overleden, het zit tegen, en dan zo'n vraag...'

Zondag, 14 februari 2021 om 21:45 • Dominic Mostert

Jürgen Klopp geeft de strijd om de landstitel in Engeland op, zo vertelde hij zaterdag na de 3-1 nederlaag van Liverpool bij Leicester City. De regerend kampioen van Engeland staat na drie opeenvolgende nederlagen op de vierde plaats en heeft een achterstand van dertien punten op de koploper Manchester City, die bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft. Dirk Kuyt heeft te doen met Klopp, die deze maand behalve sportief ook persoonlijk leed kende.

Woensdag werd duidelijk dat Klopp de begrafenis van zijn onlangs overleden moeder niet kan bijwonen in Duitsland vanwege de geldende reisrestricties in het land. Drie dagen later verloor hij met Liverpool in het King Power Stadium en na de wedstrijd kreeg hij op de persconferentie de vraag of hij de handdoek werpt in de strijd om de titel. Klopp oogde geëmotioneerd, leek een traan weg te vegen, en zei: “Ja. Ik kan het niet geloven, maar: ja.”

Het moment wordt zondagavond uitgelicht bij Rondo. Analist Youri Mulder vermoedt dat de emotie van Klopp voortkomt uit het slechte nieuws over zijn moeder. "Hij dacht: moet ik hier nu op antwoorden, na zo’n week? Na zo’n wedstrijd ga jij me die vraag stellen? Hij kon niet naar de begrafenis van zijn moeder. Door dat alles bij elkaar, dacht hij: bekijk het." Kuyt kan zich vinden in de woorden van Mulder. "Je moeder is overleden, het zit tegen, en dan zo’n vraag... Dan is het lastig om het juiste antwoord te geven."

"De Engelse media zijn ook heel scherp naar hem toe", vult Kuyt aan. "Hij heeft bijvoorbeeld iedere keer problemen met een journalist van Sky Sports. Die liggen elke keer met elkaar in de clinch." De betreffende journalist is Geoff Shreeves. Dit seizoen vonden meerdere ongemakkelijke gesprekken plaats tussen Klopp en Shreeves, waarvan de laatste vorige week voor én na de 1-4 nederlaag tegen Manchester City. Voor het duel wilde Klopp niet reageren op een vraag of zijn ploeg nog kampioen kon worden. "Ik snap je niet. Het enige waar je het over wilt hebben, is de titel. Ben jij ooit de beste sportcommentator ter wereld geweest?"

Na de wedstrijd gaf Klopp aan dat zijn ploeg in grote delen van de wedstrijd goed speelde, en voegde hij toe: "Ik zie in je ogen dat jij daar anders over denkt." Shreeves, die buiten beeld was, verzekerde dat hij slechts intensief luisterde naar de trainer. "Ah, oké", zei Klopp. "Ik heb genoten van ons spel." Kuyt heeft wel waardering voor de manier waarop de Duitser zich uit in de media. "Ik vind Klopp een heel open persoonlijkheid, die zijn emoties toont. Als hij het goed ziet laat hij het zien, als het slecht gaat ook."

Volgens Kuyt is ook binnen de spelersgroep waardering voor Klopp. “Als ik bij Liverpool ben, gaan de deuren open en mag ik in de kleedkamer komen. Hij motiveert zijn ploeg, neemt zijn spelers op sleeptouw en is altijd bezig om het maximale uit de ploeg te halen. Ik denk dat hij daar veel krediet heeft." De voormalig aanvaller van Liverpool, tussen 2006 en 2012 actief op Anfield, ziet het wel zitten om ooit stage te lopen bij zijn oude club. Kuyt vertrok deze maand bij Feyenoord om zijn ontwikkeling als trainer elders voort te zetten. "Wat ik zeg: de deur staat open. Van zo’n man kun je ontzettend veel leren."