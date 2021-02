Kuyt helpt gerucht uit de wereld: ‘Mijn relatie met hem is altijd goed geweest’

Zondag, 14 februari 2021 om 20:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:57

Dirk Kuyt heeft zondagavond bij Rondo benadrukt dat Martin van Geel niet verantwoordelijk moet worden gehouden voor het feit dat hij geen hoofdtrainer is geworden bij Feyenoord. De Katwijker zag begin februari een einde komen aan de samenwerking tussen hem en Feyenoord, nadat hij op meerdere plekken meeliep binnen de organisatie. De oud-aanvaller was in zijn laatste functie hoofdtrainer van Feyenoord Onder-19 met als doel om hoofdtrainer te worden bij de Rotterdammers, maar kreeg van Frank Arnesen te horen dat zijn contract werd ontbonden.

Kuyt liep lange tijd mee met toenmalig technisch directeur Van Geel, maar moest toezien hoe Arnesen Arne Slot als nieuwe hoofdtrainer aanstelde in december. “Dat het niet helemaal is gelopen zoals ik had gehoopt en verwacht, staat vast”, vertelt Kuyt zondagavond. “Mijn relatie met Martin van Geel is altijd goed geweest. Ik heb lang met hem meegelopen en veel van hem geleerd. Ik kon bij Quick Boys aan de slag als trainer, maar Martin wilde dat ik de Onder-19 ging doen. Martin is vervolgens weggegaan en we hebben wel besproken dat ik trainer zou worden, maar er zijn geen toezeggingen gedaan. Ik wil het uit de wereld helpen dat hij beloofd zou hebben dat ik hoofdtrainer van Feyenoord zou worden.”

In juni gaf Kuyt vanwege zijn gestrande huwelijk aan zich even niet meer op zijn trainerscarrière te willen richten en een half jaar later kondigde de club de komst van Slot vanaf 1 juli aan. Kuyt bevestigde tevens dat hij nog altijd een goede relatie heeft met Dick Advocaat. “Mijn relatie met Dick is uitstekend. Ik moet m'n praktijkexamen nog doen voor Coach Betaald Voetbal. Dat ga ik bij Dick doen en dat wil hij ook graag. Ik ben trainer geweest van de Onder-19 en heb een jaar meegelopen op technisch gebied. In overleg met de club heb ik besloten om me buiten de club verder te ontwikkelen. We hebben afgesproken om er inhoudelijk niets over te zeggen.”

De voormalig international van Oranje ziet zichzelf graag op eigen benen staan. “Ik ben het type persoon dat graag zelf leiding wil geven”, gaat hij verder. "Het moet je liggen om in een assisterende rol te zitten. De laatste jaren bij Feyenoord bijvoorbeeld, nam ik onbewust soms het woord in de kleedkamer, terwijl Giovanni van Bronckhorst de trainer was. Ik zou assistent kunnen zijn, maar je moet iemand hebben die daarboven staat. Ik zou graag in Nederland iets doen. Ik heb vier kinderen, dus het is fijn om dicht in de buurt te blijven.”