Frustrerende avond voor Wout Weghorst en VfL Wolfsburg

Zondag, 14 februari 2021 om 19:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:09

De zegereeks van VfL Wolfsburg in de Bundesliga is ten einde. Na vier overwinningen op rij kwam het team van Oliver Glasner zondagavond niet voorbij Borussia Mönchengladbach: 0-0. Wout Weghorst, goed voor zes doelpunten in de zeven duels voorafgaand aan zondag, kon evenmin voor het klassenverschil zorgen. Door het gelijke spel komt Wolfsburg op 39 punten, evenveel als nummer drie Eintracht Frankfurt. Het team van Glasner speelt komende vrijdag een uitwedstrijd tegen laagvlieger Arminia Bielefeld.

Wolfsburg domineerde in de eerste vijftien minuten van de wedstrijd en was via een kopbal van Kevin Mbabu, na een vrije trap van Maximilian Arnold, dicht bij een doelpunt. Keeper Yann Sommer was echter attent en voorkwam een vroege openingstreffer. Het team van Glasner bleef de boventoon voeren, al ontbrak het wel aan daadkracht in de laatste meters. Dat gold tegelijkertijd ook voor de bezoekers, die niet verder kwamen dan een mislukt schot van Valentino Lazaro. Bij Wolfsburg was de enige noemenswaardige poging in het laatste half uur van de eerste helft een schot van Xaver Schlager.

In de tweede helft waren de teams ietwat meer aan elkaar gewaagd en liet het team van Marco Rose zich ietwat meer gelden. Koen Casteels was bij de les na een inzet van Lars Stindl in de hoek. Na dik een uur spelen viel de grootste kans van de wedstrijd. Na een corner van Arnold vanaf links was John Anthony Brooks sterker in de lucht dan Matthias Ginter en kopte hij de bal op de buitenkant van de rechterpaal. Drie minuten later had Sommer weinig moeite met een kopbal van Weghorst na een pass van Renato Steffen.

Het team van Glasner bleef het tot het eind proberen, maar zonder resultaat. In de slotminuten ging een schot van Schlager slechts centimeters naast het doel van die Fohlen. Door de remise behoudt Wolfsburg wel een voordelige marge van zes punten op Borussia Mönchengladbach, dat na drie duels zonder overwinning op een zevende plaats terug te vinden is.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayern München 20 15 3 2 32 48 2 RB Leipzig 21 13 5 3 19 44 3 Eintracht Frankfurt 21 10 9 2 14 39 4 VfL Wolfsburg 21 10 9 2 13 39 5 Bayer Leverkusen 21 10 6 5 16 36 6 Borussia Dortmund 21 10 3 8 10 33 7 Borussia Mönchengladbach 21 8 9 4 6 33 8 SC Freiburg 21 8 7 6 2 31 9 1. FC union Berlin 21 7 9 5 9 30 10 VfB Stuttgart 21 6 8 7 3 26 11 Werder Bremen 20 5 8 7 -3 23 12 TSG Hoffenheim 21 6 5 10 -7 23 13 FC Augsburg 21 6 4 11 -13 22 14 1. FC Köln 21 5 6 10 -15 21 15 Hertha BSC 21 4 6 11 -11 18 16 Arminia Bielefeld 19 5 2 12 -17 17 17 FSV Mainz 05 21 3 5 13 -21 14 18 Schalke 04 21 1 6 14 -37 9