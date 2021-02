Perez heeft ‘pijn aan de ogen’: ‘Wát denkt hij hier? Wáár moet die bal heen?’

Zondag, 14 februari 2021 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:59

Kenneth Perez is zaterdag geschrokken van het optreden van Ibrahim Sangaré tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV (2-2). De controleur verstuurde van alle spelers op het veld de meeste geslaagde passes, maar die statistiek geeft volgens Perez een vertekend beeld. De ballen van Sangaré waren in de ogen van de analist inspiratieloos; als de middenvelder de weg naar voren zocht, ging het vaak mis, constateert Perez.

Trainer Roger Schmidt van PSV verraste woensdag enigszins, toen hij na de nederlaag tegen Ajax (2-1) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker aangaf dat hij Mohamed Ihattaren niet zijn beste speler van de wedstrijd vond. Perez kan daar echter wel begrip voor opbrengen, want hij denkt dat Schmidt meer heeft met een type speler als Sangaré. "Zijn favoriete spelers, en wat hij wereldtop vindt, zijn Rosario en Sangaré. Dan weet je ongeveer wat je gedachten zijn over bepaalde type spelers", stelt de Deen zondagavond bij Dit was het Weekend.

"Gisteren kreeg ik echt pijn aan mijn ogen als Sangaré aan de bal was. Hij heeft weliswaar een heel hoog percentage geslaagde passes, maar dat zijn juist de passes die iedereen kan versturen: breedtepasses en terugspeelballen", vervolgt de voormalig middenvelder. Sangaré verstuurde de meeste passes (96) en de meeste geslaagde passes (79) van alle spelers op het veld; 82,3 procent van zijn passes kwam aan. “Maar het gaat om de passes tussen de linies, zodat er iets gecreëerd kan worden", aldus Perez.

“Die heeft echt geen flauw idee van hoe hij een bal moet trappen, met welke snelheid, op welke manier, op welk moment... Het is echt ‘pijn aan je ogen werk’", vervolgt de analist. ESPN toont beelden van enkele mislukte passes van Sangaré, zoals een bal in de laatste minuut van de eerste helft: onbedreigd stoomde hij op zijn eigen helft op, alvorens een lage pass vooruit te versturen. In de baan van de pass stonden echter drie spelers van ADO en dus werd de bal onderschept. “Wát denkt hij hier? Wáár moet die bal heen?”, zegt Perez met stemverheffing.

Ronald de Boer vindt dat Schmidt koos voor een te behoudende opstelling, met Sangaré en Rosario als controlerend blok. “Ik verwonder me altijd over Schmidt: denk je dat je zo geducht moet zijn voor de counter voor ADO? Je kan toch één controleur hebben?", vraagt De Boer zich af. “Hij is dus helemaal gek van dit soort spelers", reageert Perez. "Maar kan je tegen ADO niet Adrian Fein opstellen op die positie, waardoor je ballen tussen de linies kunt spelen? Kom op, alsjeblieft, je bent PSV. Ik snap wel dat je een bepaalde balans wilt hebben en één van de twee opstelt, iemand die kan voetballen. Maar als tegenstander zou ik Sangaré altijd vrij laten. Dan krijg je de bal in de voeten geschoten.”