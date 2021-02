Unicum voor Struijk in doelpuntenfestijn van ontketende Aubameyang

Zondag, 14 februari 2021 om 19:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:32

Arsenal heeft een einde gemaakt aan de negatieve reeks in de Premier League. Het team van manager Mikel Arteta was zondagavond met 4-2 te sterk voor Leeds United en dat betekende de eerste overwinning na slechts één schamel punt uit de laatste drie competitieduels. Pierre-Emerick Aubameyang speelde een hoofdrol met een hattrick, terwijl Pascal Struijk zijn eerste doelpunt in het tenue van Leeds United maakte. Door de zege in het Emirates Stadium nemen de Londenaren de tiende plaats van Leeds United over.

Arsenal legde in een uitstekende eerste helft de basis voor de klinkende zege. Het goede spel van de Londenaren kon Arteta zichtbaar bekoren. Na dertien minuten liep Leeds, met Struijk in de basis, achter de feiten aan. In de dertiende minuut mocht Aubameyang ongehinderd het strafschopgebied betreden, legde hij Luke Ayling in de luren en mikte hij de bal in de korte hoek: 1-0. In de 34e minuut leek Arsenal een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding van Liam Cooper op Bukayo Saka, maar de VAR attenteerde arbiter Stuart Atwell erop dat Saka al vallende was na een legitiem duel met Ezgjan Alioski.

Enkele minuten voor de pauze kreeg Arsenal toch een strafschop mee. Illan Meslier was ietwat te overmoedig in het strafschopgebied en maakte een overtreding op Saka in zijn poging om de bal niet kwijt te raken. Aubameyang maakte vanaf elf meter zijn tweede van de avond: 2-0. Vlak voor de pauze verscheen ook de 3-0 op het scorebord. Arsenal tikte de bal rond in het strafschopgebied van Leeds en na een slimme pass van Dani Ceballos schoot Héctor Bellerin het leer in de korte hoek achter Meslier.

David Luiz is geen partij voor Pascal Struijk, die scoort tegen Arsenal ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 14 februari 2021

Aubameyang completeerde vlak na rust zijn hattrick toen hij nét iets attenter was dan Struik. Emile Smith Rowe drong het zestienmetergebied binnen en na zijn pass richting de tweede paal was de Gabonees iets attenter dan zijn bewaker en kopte hij de bal van dichtbij binnen: 4-0. De wedstrijd leek gelopen, maar het team van Marcelo Bielsa knokte zich terug in de wedstrijd. Na nog geen uur spelen maakte Struijk zijn eerste doelpunt voor Leeds. Na een corner van Raphinha vanaf de linkerkant liep de verdediger goed weg bij Saka, won hij een kopduel van David Luiz en knikte hij de bal achter doelman Bernd Leno.

Leeds verkleinde tien minuten later opnieuw de nadelige marge. Na een pass van Tyler Roberts vanaf links werkte ook Hélder Costa de bal achter Leno: 4-2. Arsenal gaf het duel echter niet uit handen. Een kwartier voor tijd eindigde een inzet van Aubameyang op de lat en ontsnapte de verbouwereerde Meslier aan een vijfde tegendoelpunt. Voor Leeds staat in de komende speeldag wederom een ontmoeting met een directe concurrent op het programma. Dan gaat het team van Bielsa op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, dat twee punten minder heeft.